Ніжинський салат – це просто насолода, яка добре підходить для зимових страв. Недарма закуска така популярна, адже усі інгредієнті прості і доступні.

Особливий смак овочам надають маринад з цибулею та запашними спеціями. Приготувати таке частування може будь-яка хазяйка.

Інгредієнти

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4 кг огірків

1 кг цибулі

4 ст. л. цукру

по 4 ст. л. 9% оцту та олії

3 ст. л. солі

1 пучок свіжої зелені кропу

5-6 листків лаврового листя

чорний перець горошком – за смаком

Приготування

Перш за все ретельно миємо овочі та готуємо для стерилізації банки з кришками.

Огірки ріжемо кружальцями 5–7 мм та викладаємо у велику миску. Ріжемо цибулю кружальцями 3–5 мм та додаємо до огірків. Пересипаємо суміш сіллю і залишаємо настоятися дві години – огірки мають пустити сік. Потім огірки з цибулею щільно розкладаємо по підготованих банках. Рідину, що утворилася у мисці під час настоювання огірків з цибулею також розливаємо по банках. У кожну банку додаємо цукор, олію, оцет, горошини чорного перцю, лаврового листка та нарізану зелень кропу. Для стерилізації салату готуємо велику каструлю, на дно якої викладаємо рушник, щоб банки в процесі стерилізації не рухалися. Вливаємо у каструлю воду. Банки прикриваємо кришками та ставимо у каструлю, вони мають бути занурені у воду на три чверті. Стерилізуємо салат протягом 25 хвилин. Гарячі банки герметично закручуємо кришками та перевертаємо банки догори дном. Накриваємо щільно товстою ковдрою та чекаємо, поки вони охолонуть. Переносимо заготовку на зберігання у прохолодне темне місце.

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