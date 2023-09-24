Ніжинський салат – це просто насолода, яка добре підходить для зимових страв. Недарма закуска така популярна, адже усі інгредієнті прості і доступні.
Особливий смак овочам надають маринад з цибулею та запашними спеціями. Приготувати таке частування може будь-яка хазяйка.
Інгредієнти
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- 4 кг огірків
- 1 кг цибулі
- 4 ст. л. цукру
- по 4 ст. л. 9% оцту та олії
- 3 ст. л. солі
- 1 пучок свіжої зелені кропу
- 5-6 листків лаврового листя
- чорний перець горошком – за смаком
Приготування
Перш за все ретельно миємо овочі та готуємо для стерилізації банки з кришками.
- Огірки ріжемо кружальцями 5–7 мм та викладаємо у велику миску.
- Ріжемо цибулю кружальцями 3–5 мм та додаємо до огірків.
- Пересипаємо суміш сіллю і залишаємо настоятися дві години – огірки мають пустити сік.
- Потім огірки з цибулею щільно розкладаємо по підготованих банках.
- Рідину, що утворилася у мисці під час настоювання огірків з цибулею також розливаємо по банках.
- У кожну банку додаємо цукор, олію, оцет, горошини чорного перцю, лаврового листка та нарізану зелень кропу.
- Для стерилізації салату готуємо велику каструлю, на дно якої викладаємо рушник, щоб банки в процесі стерилізації не рухалися. Вливаємо у каструлю воду.
- Банки прикриваємо кришками та ставимо у каструлю, вони мають бути занурені у воду на три чверті.
- Стерилізуємо салат протягом 25 хвилин.
- Гарячі банки герметично закручуємо кришками та перевертаємо банки догори дном.
- Накриваємо щільно товстою ковдрою та чекаємо, поки вони охолонуть.
- Переносимо заготовку на зберігання у прохолодне темне місце.
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