Грядет лето — пора свежих овощей и зелени. В это время стоит включить в свой рацион побеги спаржи. Спаржа или аспарагус — овощ, ее побеги — плотные короткие стебли с иглообразными листочками на кончиках.

Спаржа бывает зеленого, фиолетового и белого цвета. Этот овощ — родственник лука, но не похож на него по вкусовым качествам. Побеги спаржи — низкокалорийный продукт, в 100 г которого содержится 20 ккал.

Несмотря на низкую калорийность, спаржа богата витамином А, калием. Это овощ красоты, он полезен для кожи, волос, ногтей.

Растение можно купить в магазинах практически круглый год, цены на спаржу кусаются, но польза продукта стоит потраченных денег.

Спаржа традиционно продается пучками по 450 г. Цена на спаржу в Киеве:

450 г зеленой спаржи — от 125 грн;

450 г фиолетовой спаржи — около 170 грн;

450 г белой спаржи — около 200 грн.

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Как приготовить спаржу? Факты ICTV приготовили топ-3 простых и полезных рецептов со спаржей.

Запеченная спаржа с сыром

Ингредиенты:

450 г спаржи

50 г сыра

оливковое масло

соль

Приготовление:

Спаржу вымыть, отрезать сухие части, а также низ (белую часть побегов — около 3 см, он твердый и не пригоден в пищу).

Натереть сыр на мелкой терке.

Подготовить противень, выложить на него фольгу, затем разместить спаржу. Овощ полить маслом, посолить, посыпать сыром.

Разогреть духовку до 240 градусов. Запекать 10 минут.

Спаржа на гриле

Ингредиенты:

450 г спаржи

оливковое масло

соль

Приготовление:

Вымыть спаржу и срезать белые кончики (около 3 см). Полить спаржу оливковым маслом и посолить.

Разогреть гриль и выложить спаржу. Жарить около 15 минут, регулярно поворачивая овощ.

Салат из сырой спаржи с кунжутом

Ингредиенты:

5 побегов спаржи

оливковое масло

лимонный сок

соль

кунжут

Приготовление:

Вымыть спаржу и срезать низ (около 3 см). Нарезать спаржу вдоль длинными лентами. Посолить, добавить масло и лимонный сок по вкусу. Сверху посыпать кунжутом.

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