Первый урожай на огороде не может не радовать. Молодой картофель, салат, базилик – все это нужно есть, чтобы насытить организм витаминами. И лучше всего употреблять зелень в свежем виде. Попробуйте приготовить витаминный салат по рецепту шефа и эксперта реалити Нового канала На ножах Алекса Якутова.
Салат из молодого картофеля, спаржи и базиликом: рецепт
Из предложенных ингредиентов получается очень вкусное, питательное и аппетитное блюдо.
Ингредиенты для салата:
- картофель средний – 300 г
- спаржа – 200 г
- листья салата ромен – 100 г
- томаты – 200 г
Ингредиенты для соуса:
- пармезан – 2 ст. л.
- оливковое масло – 1 ст. л
- листья базилика или тархуна – 3 ст. л.
- грецкие орехи очищенные (либо арахис, кешью) – 2 ч. л.
- чеснок – 1 зубчик
- соль – по вкусу
Как приготовить салат из молодого картофеля, спаржи и базилика:
- Для начала складываем все ингредиенты для соуса песто в чашу блендера и перебиваем их.
- Отвариваем спаржу и картофель до готовности.
- С картошки сливаем воду, оставив 1 стакан – позже понадобится.
- Картофель остужаем и режем половинками кружочков, спаржу – на три части.
- Чуть теплую воду, в которой варился картофель, смешиваем с соусом песто.
- Промываем салат и просушиваем.
- Томаты режем половинками кружочков.
- Выкладываем на тарелку листья салата. Сверху картофель, томаты, спаржу. Поливаем соусом и по желанию посыпаем пармезаном.
Приятного аппетита!