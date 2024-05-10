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Салат из молодых овощей: картофель, спаржа, базилик

10 мая 2024, 14:16
Лариса Божко журналістка розділу Здоров'я
Салат з молодої городини: картопля, спаржа, базилік
Источник: Pixabay

Первый урожай на огороде не может не радовать. Молодой картофель, салат, базилик – все это нужно есть, чтобы насытить организм витаминами. И лучше всего употреблять зелень в свежем виде. Попробуйте приготовить витаминный салат по рецепту шефа и эксперта реалити Нового канала На ножах Алекса Якутова.

Салат из молодого картофеля, спаржи и базиликом: рецепт

Из предложенных ингредиентов получается очень вкусное, питательное и аппетитное блюдо.

Ингредиенты для салата:  

  • картофель средний – 300 г
  • спаржа – 200 г
  • листья салата ромен – 100 г
  • томаты – 200 г

Ингредиенты для соуса:

  • пармезан – 2 ст. л.
  • оливковое масло – 1 ст. л
  • листья базилика или тархуна – 3 ст. л.
  • грецкие орехи очищенные (либо арахис, кешью) – 2 ч. л.
  • чеснок – 1 зубчик
  • соль – по вкусу

Как приготовить салат из молодого картофеля, спаржи и базилика:

  1. Для начала складываем все ингредиенты для соуса песто в чашу блендера и перебиваем их.
  2. Отвариваем спаржу и картофель до готовности.
  3. С картошки сливаем воду, оставив 1 стакан – позже понадобится.
  4. Картофель остужаем и режем половинками кружочков, спаржу – на три части.
  5. Чуть теплую воду, в которой варился картофель, смешиваем с соусом песто.
  6. Промываем салат и просушиваем.
  7. Томаты режем половинками кружочков.
  8. Выкладываем на тарелку листья салата. Сверху картофель, томаты, спаржу. Поливаем соусом и по желанию посыпаем пармезаном.
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Приятного аппетита!

Источник
Новый канал
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