Салат Щетка для очищения организма с секретным ингредиентом – рецепт

Организм человека время от времени нуждается в очищении. Начать можно с кишечника, и для этого необязательно пить какие-нибудь лекарства. Можно приготовить простой салат, но с секретным лечебным ингредиентом.

Его рецептом поделилась врач Галина Похмурская.

– Свое название Щетка салат получил заслуженно. Он, как веник, выметает мусор из кишечника – шлаки (пристенковое ослизнение), – говорит Галина Похмурская.

Рецепт салата

Ингредиенты

1 сырая свекла

1 морковь

300 г белокочанной капусты

1 пучок свежей зелени (берите ту, которую любите)

0,5 ч. л. лимонного сока

1 ч. л. масла

секретный лечебный ингредиент – 1 ч. л. семена черного тмина

Приготовление

Сырую свеклу натереть отдельно и 7-10 минут держать, не смешивая с другими ингредиентами. Это нужно для того, чтобы ушли летучие вещества. Морковь почистить и натереть на большой терке. Капусту мелко нашинковать. Зелень помыть, обсушить и измельчить. Все ингредиенты смешать, полить лимонным соком с растительным маслом и хорошо перемешать. Посыпать семенами черного тмина.

Салат нужно жевать долго, это стимулирует работу пищеварительных соков. Это предотвращает ослизнение ворсинок тонкого кишечника, нормализует кислотность желудка.