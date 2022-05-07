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Салат Щетка для очищения организма с секретным ингредиентом – рецепт

7 мая 2022, 17:37
Мила Грубник редактор раздела Здоровье Галина Похмурская сімейний лікар, терапевт
Салат Щетка для очищения организма с секретным ингредиентом – рецепт
Источник: Pixabay

Организм человека время от времени нуждается в очищении. Начать можно с кишечника, и для этого необязательно пить какие-нибудь лекарства. Можно приготовить простой салат, но с секретным лечебным ингредиентом.

Его рецептом поделилась врач Галина Похмурская.

– Свое название Щетка салат получил заслуженно. Он, как веник, выметает мусор из кишечника – шлаки (пристенковое ослизнение), – говорит Галина Похмурская.

Рецепт салата

Ингредиенты

  • 1 сырая свекла
  • 1 морковь
  • 300 г белокочанной капусты
  • 1 пучок свежей зелени (берите ту, которую любите)
  • 0,5 ч. л. лимонного сока
  • 1 ч. л. масла
  • секретный лечебный ингредиент – 1 ч. л. семена черного тмина
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Приготовление

  1. Сырую свеклу натереть отдельно и 7-10 минут держать, не смешивая с другими ингредиентами. Это нужно для того, чтобы ушли летучие вещества.
  2. Морковь почистить и натереть на большой терке.
  3. Капусту мелко нашинковать.
  4. Зелень помыть, обсушить и измельчить.
  5. Все ингредиенты смешать, полить лимонным соком с растительным маслом и хорошо перемешать. Посыпать семенами черного тмина.

Салат нужно жевать долго, это стимулирует работу пищеварительных соков. Это предотвращает ослизнение ворсинок тонкого кишечника, нормализует кислотность желудка.

Теги
Кулінарні рецепти, Рецепт
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