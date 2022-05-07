Салат Щетка для очищения организма с секретным ингредиентом – рецепт

Организм человека время от времени нуждается в очищении. Начать можно с кишечника, и для этого необязательно пить какие-нибудь лекарства. Можно приготовить простой салат, но с секретным лечебным ингредиентом.
Его рецептом поделилась врач Галина Похмурская.
– Свое название Щетка салат получил заслуженно. Он, как веник, выметает мусор из кишечника – шлаки (пристенковое ослизнение), – говорит Галина Похмурская.
Рецепт салата
Ингредиенты
- 1 сырая свекла
- 1 морковь
- 300 г белокочанной капусты
- 1 пучок свежей зелени (берите ту, которую любите)
- 0,5 ч. л. лимонного сока
- 1 ч. л. масла
- секретный лечебный ингредиент – 1 ч. л. семена черного тмина
Приготовление
- Сырую свеклу натереть отдельно и 7-10 минут держать, не смешивая с другими ингредиентами. Это нужно для того, чтобы ушли летучие вещества.
- Морковь почистить и натереть на большой терке.
- Капусту мелко нашинковать.
- Зелень помыть, обсушить и измельчить.
- Все ингредиенты смешать, полить лимонным соком с растительным маслом и хорошо перемешать. Посыпать семенами черного тмина.
Салат нужно жевать долго, это стимулирует работу пищеварительных соков. Это предотвращает ослизнение ворсинок тонкого кишечника, нормализует кислотность желудка.