Салат Щітка для очищення організму з секретним інгредієнтом – рецепт

Організм людини час від часу потребує очищення. Розпочати можна з кишечника, і для цього необов’язково пити якісь ліки. Можна приготувати простий салат, проте з секретним лікувальним інгредієнтом.
Його рецептом поділилася лікар Галина Похмурська.
– Свою назву Щітка салат отримав заслужено. Він, наче віник, вимітає сміття з кишечника – шлаки (пристінкове ослизнення), – говорить Галина Похмурська.
Рецепт салат
Інгредієнти
- 1 сирий буряк
- 1 морква
- 300 г білокачанної капусти
- 1 пучок свіжої зелені (беріть ту, яку полюбляєте)
- 0,5 ч. л. лимонного соку
- 1 ч. л. олії
- секретний лікувальний інгредієнт – 1 ч. л. насіння чорного кмину
Приготування
- Сирий буряк натерти окремо та 7-10 хвилин тримати, не змішуючи з іншими інгредієнтами. Це треба для того, щоб вийшли леткі речовини.
- Моркву почистити і натерти на великій тертці.
- Капусту дрібно нашаткувати.
- Зелень помити, обсушити й подрібнити.
- Всі інгредієнти змішати, полити лимонним соком з олією і добре перемішати. Посипати насінням чорного кмину.
Салат треба жувати довго, це стимулює роботу травних соків. Це запобігає ослизненню ворсинок тонкого кишківника, нормалізує кислотність шлунку.