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Їжа

Салат Щітка для очищення організму з секретним інгредієнтом – рецепт

7 Травня 2022, 17:37
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я Галина Похмурська сімейний лікар, терапевт
Салат Щітка для очищення організму з секретним інгредієнтом – рецепт
Джерело: Pixabay

Організм людини час від часу потребує очищення. Розпочати можна з кишечника, і для цього необов’язково пити якісь ліки. Можна приготувати простий салат, проте з секретним лікувальним інгредієнтом.

Його рецептом поділилася лікар Галина Похмурська.

– Свою назву Щітка салат отримав заслужено. Він, наче віник, вимітає сміття з кишечника – шлаки (пристінкове ослизнення), – говорить Галина Похмурська.

Рецепт салат

Інгредієнти

  • 1 сирий буряк
  • 1 морква
  • 300 г білокачанної капусти
  • 1 пучок свіжої зелені (беріть ту, яку полюбляєте)
  • 0,5 ч. л. лимонного соку
  • 1 ч. л. олії
  • секретний лікувальний інгредієнт – 1 ч. л. насіння чорного кмину
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Приготування

  1. Сирий буряк натерти окремо та 7-10 хвилин тримати, не змішуючи з іншими інгредієнтами. Це треба для того, щоб вийшли леткі речовини.
  2. Моркву почистити і натерти на великій тертці.
  3. Капусту дрібно нашаткувати.
  4. Зелень помити, обсушити й подрібнити.
  5. Всі інгредієнти змішати, полити лимонним соком з олією і добре перемішати. Посипати насінням чорного кмину.

Салат треба жувати довго, це стимулює роботу травних соків. Це запобігає ослизненню ворсинок тонкого кишківника, нормалізує кислотність шлунку.

Теги
Кулінарні рецепти, Рецепт
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