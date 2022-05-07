Салат Щітка для очищення організму з секретним інгредієнтом – рецепт

Організм людини час від часу потребує очищення. Розпочати можна з кишечника, і для цього необов’язково пити якісь ліки. Можна приготувати простий салат, проте з секретним лікувальним інгредієнтом.

Його рецептом поділилася лікар Галина Похмурська.

– Свою назву Щітка салат отримав заслужено. Він, наче віник, вимітає сміття з кишечника – шлаки (пристінкове ослизнення), – говорить Галина Похмурська.

Рецепт салат

Інгредієнти

1 сирий буряк

1 морква

300 г білокачанної капусти

1 пучок свіжої зелені (беріть ту, яку полюбляєте)

0,5 ч. л. лимонного соку

1 ч. л. олії

секретний лікувальний інгредієнт – 1 ч. л. насіння чорного кмину

Приготування

Сирий буряк натерти окремо та 7-10 хвилин тримати, не змішуючи з іншими інгредієнтами. Це треба для того, щоб вийшли леткі речовини. Моркву почистити і натерти на великій тертці. Капусту дрібно нашаткувати. Зелень помити, обсушити й подрібнити. Всі інгредієнти змішати, полити лимонним соком з олією і добре перемішати. Посипати насінням чорного кмину.

Салат треба жувати довго, це стимулює роботу травних соків. Це запобігає ослизненню ворсинок тонкого кишківника, нормалізує кислотність шлунку.