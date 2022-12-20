Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Їжа

Буряк по-корейськи в домашніх умовах: простий рецепт

20 Грудня 2022, 11:48
Анна Голішевська Редакторка сайту
Буряк
Джерело: Instagram

Багато хто готує вдома популярну страву – моркву по-корейськи. Її подають в якості закуски на різні свята. У такий же спосіб можна приготувати і буряк, кабачок або гарбуз.

Буряк по-корейськи в домашніх умовах – простий та швидкий рецепт приготування читайте у матеріалі.

Інгредієнти:

  • 800 г буряка;
  • 1 головка цибулини;
  • 1/2 скл соняшникової олії;
  • 1 ч.л насіння коріандру;
  • 1 ч.л паприки;
  • 1 ч.л червоного перцю;
  • чорний перець до смаку;
  • 1 головка часнику;
  • 1 ч.л. оцту;
  • 1 ст.л. цукру;
  • 1 ст.л. солі;

Спосіб приготування:

  1. Насамперед необхідно добре промити всі овочі під проточною водою.
  2. Після цього почистіть буряк і натріть на тертці.
  3. Посоліть і підсолодіть овочі. Помніть за допомогою виделки та заберіть на годину в холодильник.
  4. Наріжте цибулю на однакові чотири частини. Після цього очистіть часник і натріть на дрібній тертці.
  5. Коріандр необхідно нагріти на сковорідці та потовкти за допомогою ложки.
  6. Після цього злийте сік з буряка і додайте часник та всі інші приправи.
  7. Розігрійте олію на сковороді і додайте цибулю. Після того, як вона підрум’яниться, викиньте.
  8. У буряк вилийте олію, додайте оцет і перемішайте.
  9. Після цього поставте готові буряки в банку, утрамбуйте і дайте їй постояти 1-2 дні.
Читайте також:
Буряк по-корейськи в домашніх умовах: простий рецептПаштет з оселедця: два смачних рецепти

Зараз дивляться

Теги
Кулінарні рецепти Овочі Рецепт Рецепти
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь