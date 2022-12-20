Багато хто готує вдома популярну страву – моркву по-корейськи. Її подають в якості закуски на різні свята. У такий же спосіб можна приготувати і буряк, кабачок або гарбуз.

Буряк по-корейськи в домашніх умовах – простий та швидкий рецепт приготування читайте у матеріалі.

Інгредієнти:

800 г буряка;

1 головка цибулини;

1/2 скл соняшникової олії;

1 ч.л насіння коріандру;

1 ч.л паприки;

1 ч.л червоного перцю;

чорний перець до смаку;

1 головка часнику;

1 ч.л. оцту;

1 ст.л. цукру;

1 ст.л. солі;

Спосіб приготування:

Насамперед необхідно добре промити всі овочі під проточною водою. Після цього почистіть буряк і натріть на тертці. Посоліть і підсолодіть овочі. Помніть за допомогою виделки та заберіть на годину в холодильник. Наріжте цибулю на однакові чотири частини. Після цього очистіть часник і натріть на дрібній тертці. Коріандр необхідно нагріти на сковорідці та потовкти за допомогою ложки. Після цього злийте сік з буряка і додайте часник та всі інші приправи. Розігрійте олію на сковороді і додайте цибулю. Після того, як вона підрум’яниться, викиньте. У буряк вилийте олію, додайте оцет і перемішайте. Після цього поставте готові буряки в банку, утрамбуйте і дайте їй постояти 1-2 дні.