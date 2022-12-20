Багато хто готує вдома популярну страву – моркву по-корейськи. Її подають в якості закуски на різні свята. У такий же спосіб можна приготувати і буряк, кабачок або гарбуз.
Буряк по-корейськи в домашніх умовах – простий та швидкий рецепт приготування читайте у матеріалі.
Інгредієнти:
- 800 г буряка;
- 1 головка цибулини;
- 1/2 скл соняшникової олії;
- 1 ч.л насіння коріандру;
- 1 ч.л паприки;
- 1 ч.л червоного перцю;
- чорний перець до смаку;
- 1 головка часнику;
- 1 ч.л. оцту;
- 1 ст.л. цукру;
- 1 ст.л. солі;
Спосіб приготування:
- Насамперед необхідно добре промити всі овочі під проточною водою.
- Після цього почистіть буряк і натріть на тертці.
- Посоліть і підсолодіть овочі. Помніть за допомогою виделки та заберіть на годину в холодильник.
- Наріжте цибулю на однакові чотири частини. Після цього очистіть часник і натріть на дрібній тертці.
- Коріандр необхідно нагріти на сковорідці та потовкти за допомогою ложки.
- Після цього злийте сік з буряка і додайте часник та всі інші приправи.
- Розігрійте олію на сковороді і додайте цибулю. Після того, як вона підрум’яниться, викиньте.
- У буряк вилийте олію, додайте оцет і перемішайте.
- Після цього поставте готові буряки в банку, утрамбуйте і дайте їй постояти 1-2 дні.
Читайте також:Паштет з оселедця: два смачних рецепти
Зараз дивляться