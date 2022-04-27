як зробити корейську моркву

27 Квітня 2022, 12:22 Олена Конюшок SEO-спеціаліст

Приготувати корейську моркву в домашніх умовах досить легко. Ми підготували покроковий рецепт. Які продукти потрібні для приготування корейської моркви Морква – 1 кг;

Рослинна олія – половина склянки;

Часник – одна головка;

Сіль – 1 столова ложка;

Цукор – 2 столові ложки;

Оцтова есенція – 1 десертна ложка;

Червоний мелений перець – 1 чайна ложка;

Чорний мелений перець – 1 чайна ложка. Як зробити корейську морквину вдома: Помийте та почистіть моркву, шкірку необхідно тонко зрізати. Якщо вона суха, то після того, як ви очистите моркву, замочіть її в холодній воді на 3 години. Після цього моркву потрібно натерти на спеціальній тертці, щоб вона мала вигляд локшини. Складіть все у глибоку миску. Додайте спеції, що вказані в рецепті та оцтову есенцію. Все потрібно добре перемішати і ставити на 15 хвилин, поки морква не дасть сік. Заправте морквину гарячою олією (його можна підігріти на сковороді, але головне не кип’ятити) і додайте подрібнений часник. Ще раз все добре перемішайте. Готово. Зберігати корейську моркву потрібно в холодильнику трохи більше 14 днів. Читайте: Швидко та оригінально: рецепт тостів з редискою Як приготувати дієтичну шаурму вдома – рецепти

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