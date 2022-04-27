як зробити корейську моркву

Приготувати корейську моркву в домашніх умовах досить легко. Ми підготували покроковий рецепт.
Які продукти потрібні для приготування корейської моркви
- Морква – 1 кг;
- Рослинна олія – половина склянки;
- Часник – одна головка;
- Сіль – 1 столова ложка;
- Цукор – 2 столові ложки;
- Оцтова есенція – 1 десертна ложка;
- Червоний мелений перець – 1 чайна ложка;
- Чорний мелений перець – 1 чайна ложка.
Як зробити корейську морквину вдома:
- Помийте та почистіть моркву, шкірку необхідно тонко зрізати. Якщо вона суха, то після того, як ви очистите моркву, замочіть її в холодній воді на 3 години.
- Після цього моркву потрібно натерти на спеціальній тертці, щоб вона мала вигляд локшини.
- Складіть все у глибоку миску.
- Додайте спеції, що вказані в рецепті та оцтову есенцію. Все потрібно добре перемішати і ставити на 15 хвилин, поки морква не дасть сік.
- Заправте морквину гарячою олією (його можна підігріти на сковороді, але головне не кип’ятити) і додайте подрібнений часник. Ще раз все добре перемішайте.
- Готово.
Зберігати корейську моркву потрібно в холодильнику трохи більше 14 днів.
Читайте:
Швидко та оригінально: рецепт тостів з редискою