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Їжа

Як зробити корейську моркву – простий рецепт

27 Квітня 2022, 12:22
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
як зробити корейську моркву

Приготувати корейську моркву в домашніх умовах досить легко. Ми підготували покроковий рецепт.

Які продукти потрібні для приготування корейської моркви

  • Морква – 1 кг;
  • Рослинна олія – половина склянки;
  • Часник – одна головка;
  • Сіль – 1 столова ложка;
  • Цукор – 2 столові ложки;
  • Оцтова есенція – 1 десертна ложка;
  • Червоний мелений перець – 1 чайна ложка;
  • Чорний мелений перець – 1 чайна ложка.

Як зробити корейську морквину вдома:

  1. Помийте та почистіть моркву, шкірку необхідно тонко зрізати. Якщо вона суха, то після того, як ви очистите моркву, замочіть її в холодній воді на 3 години.
  2. Після цього моркву потрібно натерти на спеціальній тертці, щоб вона мала вигляд локшини.
  3. Складіть все у глибоку миску.
  4. Додайте спеції, що вказані в рецепті та оцтову есенцію. Все потрібно добре перемішати і ставити на 15 хвилин, поки морква не дасть сік.
  5. Заправте морквину гарячою олією (його можна підігріти на сковороді, але головне не кип’ятити) і додайте подрібнений часник. Ще раз все добре перемішайте.
  6. Готово.

Зберігати корейську моркву потрібно в холодильнику трохи більше 14 днів.

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