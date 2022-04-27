27 апреля 2022, 12:22 Олена Конюшок SEO-спеціаліст

Приготовить корейскую морковку в домашних условиях довольно просто. Мы подготовили пошаговый рецепт. Какие продукты нужны для приготовления корейской морковки: Морковь – 1 кг;

Растительное масло – половина стакана;

Чеснок – одна головка;

Соль – 1 столовая ложка;

Сахар – 2 столовые ложки;

Уксусная эссенция — 1 десертная ложка;

Красный молотый перец – 1 чайная ложка;

Черный молотый перец — 1 чайная ложка. Как сделать корейскую морковку дома: Помойте и почистите морковь, шкурку необходимо тонко срезать. Если она суховата, то после того, как вы очистите морковь замочите ее в холодной воде на 3 часа. После этого морковь нужно натереть на специальной терке, чтобы она имела вид лапши. Сложите все в глубокую миску. Добавьте специи, что указаны в рецепте и уксусную эссенцию. Все нужно хорошо перемешать и ставить на 15 минут, пока морковь не даст сок. Заправьте морковку горячим растительном маслом (его можно подогреть на сковороде, но главное не кипятить) и добавьте измельченный чеснок. Еще раз все хорошо перемешайте. Готово. Хранить корейскую морковку нужно в холодильнике не более 14 дней. Читайте: Как приготовить диетическую шаурму дома — рецепты Быстро и оригинально: рецепт тостов с редисом

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