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Как сделать корейскую морковку – простой рецепт

27 апреля 2022, 12:22
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
як зробити корейську моркву

Приготовить корейскую морковку в домашних условиях довольно просто. Мы подготовили пошаговый рецепт.

Какие продукты нужны для приготовления корейской морковки:

  • Морковь – 1 кг;
  • Растительное масло – половина стакана;
  • Чеснок – одна головка;
  • Соль – 1 столовая ложка;
  • Сахар – 2 столовые ложки;
  • Уксусная эссенция — 1 десертная ложка;
  • Красный молотый перец – 1 чайная ложка;
  • Черный молотый перец — 1 чайная ложка.

Как сделать корейскую морковку дома:

  1. Помойте и почистите морковь, шкурку необходимо тонко срезать. Если она суховата, то после того, как вы очистите морковь замочите ее в холодной воде на 3 часа.
  2. После этого морковь нужно натереть на специальной терке, чтобы она имела вид лапши.
  3. Сложите все в глубокую миску.
  4. Добавьте специи, что указаны в рецепте и уксусную эссенцию. Все нужно хорошо перемешать и ставить на 15 минут, пока морковь не даст сок.
  5. Заправьте морковку горячим растительном маслом (его можно подогреть на сковороде, но главное не кипятить) и добавьте измельченный чеснок. Еще раз все хорошо перемешайте.
  6. Готово.

Хранить корейскую морковку нужно в холодильнике не более 14 дней.

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