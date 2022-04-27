Приготовить корейскую морковку в домашних условиях довольно просто. Мы подготовили пошаговый рецепт.
Какие продукты нужны для приготовления корейской морковки:
- Морковь – 1 кг;
- Растительное масло – половина стакана;
- Чеснок – одна головка;
- Соль – 1 столовая ложка;
- Сахар – 2 столовые ложки;
- Уксусная эссенция — 1 десертная ложка;
- Красный молотый перец – 1 чайная ложка;
- Черный молотый перец — 1 чайная ложка.
Как сделать корейскую морковку дома:
- Помойте и почистите морковь, шкурку необходимо тонко срезать. Если она суховата, то после того, как вы очистите морковь замочите ее в холодной воде на 3 часа.
- После этого морковь нужно натереть на специальной терке, чтобы она имела вид лапши.
- Сложите все в глубокую миску.
- Добавьте специи, что указаны в рецепте и уксусную эссенцию. Все нужно хорошо перемешать и ставить на 15 минут, пока морковь не даст сок.
- Заправьте морковку горячим растительном маслом (его можно подогреть на сковороде, но главное не кипятить) и добавьте измельченный чеснок. Еще раз все хорошо перемешайте.
- Готово.
Хранить корейскую морковку нужно в холодильнике не более 14 дней.
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