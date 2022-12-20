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Еда

Свекла по-корейски в домашних условиях: простой рецепт

20 декабря 2022, 11:48
Анна Голишевская Редактор сайта
Буряк
Источник: Instagram

Много кто готовит дома популярное блюдо – морковь по-корейски. Ее подают в качестве закуски на разные праздники. Таким же способом можно приготовить и свеклу, кабачок или тыкву.

Свекла по-корейски в домашних условиях – простой и быстрый рецепт приготовления читайте в материале.

Ингредиенты:

  • 800 г свеклы;
  • 1 головка луковицы;
  • 1/2 ст. подсолнечного масла;
  • 1 ч.л семян кориандра;
  • 1 ч.л паприки;
  • 1 ч.л красного перца;
  • черный перец по вкусу;
  • 1 головка чеснока;
  • 1 ч.л. уксуса;
  • 1 ст.л. сахара;
  • 1 ст.л. соли;

Способ приготовления:

  1. В первую очередь необходимо хорошо промыть все овощи под проточной водой.
  2. После этого почистите свеклу и натрите на терке.
  3. Посолите и подсластите овощь. Помните с помощью вилки и уберите на час в холодильник.
  4. Нарежьте лук на одинаковых четыри части. После этого очистите чеснок и натрите на мелкой терке.
  5. Кориандр необходимо нагреть на сковородке и растолочь с помощью ложки.
  6. После этого слейте сок из свеклы, добавьте чеснок и все другие приправы.
  7. Разогрейте подсолнечное масло на сковороде и добавьте лук. После того, как он подрумянится, выбросите.
  8. В свеклу вылейте масло, добавьте уксус и перемешайте.
  9. После этого поставьте готовую свеклу в банку, утрамбуйте и дайте ей постоять 1-2 дня.
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