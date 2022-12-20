Много кто готовит дома популярное блюдо – морковь по-корейски. Ее подают в качестве закуски на разные праздники. Таким же способом можно приготовить и свеклу, кабачок или тыкву.

Свекла по-корейски в домашних условиях – простой и быстрый рецепт приготовления читайте в материале.

Ингредиенты:

800 г свеклы;

1 головка луковицы;

1/2 ст. подсолнечного масла;

1 ч.л семян кориандра;

1 ч.л паприки;

1 ч.л красного перца;

черный перец по вкусу;

1 головка чеснока;

1 ч.л. уксуса;

1 ст.л. сахара;

1 ст.л. соли;

Способ приготовления:

В первую очередь необходимо хорошо промыть все овощи под проточной водой. После этого почистите свеклу и натрите на терке. Посолите и подсластите овощь. Помните с помощью вилки и уберите на час в холодильник. Нарежьте лук на одинаковых четыри части. После этого очистите чеснок и натрите на мелкой терке. Кориандр необходимо нагреть на сковородке и растолочь с помощью ложки. После этого слейте сок из свеклы, добавьте чеснок и все другие приправы. Разогрейте подсолнечное масло на сковороде и добавьте лук. После того, как он подрумянится, выбросите. В свеклу вылейте масло, добавьте уксус и перемешайте. После этого поставьте готовую свеклу в банку, утрамбуйте и дайте ей постоять 1-2 дня.