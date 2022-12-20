Много кто готовит дома популярное блюдо – морковь по-корейски. Ее подают в качестве закуски на разные праздники. Таким же способом можно приготовить и свеклу, кабачок или тыкву.
Свекла по-корейски в домашних условиях – простой и быстрый рецепт приготовления читайте в материале.
Ингредиенты:
- 800 г свеклы;
- 1 головка луковицы;
- 1/2 ст. подсолнечного масла;
- 1 ч.л семян кориандра;
- 1 ч.л паприки;
- 1 ч.л красного перца;
- черный перец по вкусу;
- 1 головка чеснока;
- 1 ч.л. уксуса;
- 1 ст.л. сахара;
- 1 ст.л. соли;
Способ приготовления:
- В первую очередь необходимо хорошо промыть все овощи под проточной водой.
- После этого почистите свеклу и натрите на терке.
- Посолите и подсластите овощь. Помните с помощью вилки и уберите на час в холодильник.
- Нарежьте лук на одинаковых четыри части. После этого очистите чеснок и натрите на мелкой терке.
- Кориандр необходимо нагреть на сковородке и растолочь с помощью ложки.
- После этого слейте сок из свеклы, добавьте чеснок и все другие приправы.
- Разогрейте подсолнечное масло на сковороде и добавьте лук. После того, как он подрумянится, выбросите.
- В свеклу вылейте масло, добавьте уксус и перемешайте.
- После этого поставьте готовую свеклу в банку, утрамбуйте и дайте ей постоять 1-2 дня.
Читайте также:Паштет из селедки: два вкусных рецепта
Сейчас смотрят