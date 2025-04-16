Паска в хлебопечке – это та пасхальная выпечка, которая готовится просто и быстро из доступных ингредиентов.

Хлебопечка значительно сокращает время приготовления, по сравнению с традиционным способом, что делает процесс более доступным для занятых хозяек. А еще, что не менее важно, нет необходимости в постоянном контроле процесса выпечки. Просто загружаем ингредиенты, устанавливаем программу и ждем готовую пасочку.

Итак, рецепт паски в хлебопечке, который удается всегда, секреты приготовления и полезные советы – читайте в материале ниже.

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Как приготовить паску в хлебопечке

Качество и свежесть ингредиентов – важное условие, чтобы паска получилась вкусной и красивой.

Продукты должны быть комнатной температуры.

Для точного измерения ингредиентов можно воспользоваться мерной ложкой, которая идет в комплекте вместе с хлебопечкой.

Ингредиенты:

мука пшеничная высшего сорта – 270 г

дрожжи сухие – 1,5 ч. л.

соль – 0,5 ч. л.

сахар – 100 г

ванилин – щепотка

корица – несколько щепоток

сливочное масло или маргарин – 50 г

яйца – 2 шт.

молоко – 80 мл

цукаты (курага, изюм без косточки, клюква) – 100 г

Паска в хлебопечке: рецепт пошагово

В чистую и сухую чашу хлебопечки добавляем (обязательно в этой последовательности): сухие дрожжи, просеянную муку, соль, сахар, ванилин и корицу. Затем выкладываем нарезанное маленькими кубиками сливочное масло или маргарин. Взбиваем вилкой яйца с молоком и полученной смесью поливаем продукты, что в чаше хлебопечки. Выставляем режим “Хлеб” или другой, в зависимости от вашей хлебопечки. В конце замеса теста, по сигналу, добавляем промытые и обсушенные сухофрукты. Если в хлебопечке есть диспенсер, выкладываем их туда заранее. Когда паска будет готова, оставляем ее на 15 минут, и только потом вынимаем.

Украсить паску из хлебопечки можно растопленным шоколадом (белым или молочным), белковой глазурью и кондитерской посыпкой.