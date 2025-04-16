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Паска в хлебопечке: простой рецепт, который получается всегда

16 апреля 2025, 10:26
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Паска в хлібопічці

Паска в хлебопечке – это та пасхальная выпечка, которая готовится просто и быстро из доступных ингредиентов.

Хлебопечка значительно сокращает время приготовления, по сравнению с традиционным способом, что делает процесс более доступным для занятых хозяек. А еще, что не менее важно, нет необходимости в постоянном контроле процесса выпечки. Просто загружаем ингредиенты, устанавливаем программу и ждем готовую пасочку.

Итак, рецепт паски в хлебопечке, который удается всегда, секреты приготовления и полезные советы – читайте в материале ниже.

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Как приготовить паску в хлебопечке

  • Качество и свежесть ингредиентов – важное условие, чтобы паска получилась вкусной и красивой.
  • Продукты должны быть комнатной температуры.
  • Для точного измерения ингредиентов можно воспользоваться мерной ложкой, которая идет в комплекте вместе с хлебопечкой.

Ингредиенты:

  • мука пшеничная высшего сорта – 270 г
  • дрожжи сухие – 1,5 ч. л.
  • соль – 0,5 ч. л.
  • сахар – 100 г
  • ванилин – щепотка
  • корица – несколько щепоток
  • сливочное масло или маргарин – 50 г
  • яйца – 2 шт.
  • молоко – 80 мл
  • цукаты (курага, изюм без косточки, клюква) – 100 г

Паска в хлебопечке: рецепт пошагово

  1. В чистую и сухую чашу хлебопечки добавляем (обязательно в этой последовательности): сухие дрожжи, просеянную муку, соль, сахар, ванилин и корицу.
  2. Затем выкладываем нарезанное маленькими кубиками сливочное масло или маргарин.
  3. Взбиваем вилкой яйца с молоком и полученной смесью поливаем продукты, что в чаше хлебопечки.
  4. Выставляем режим “Хлеб” или другой, в зависимости от вашей хлебопечки.
  5. В конце замеса теста, по сигналу, добавляем промытые и обсушенные сухофрукты. Если в хлебопечке есть диспенсер, выкладываем их туда заранее.
  6. Когда паска будет готова, оставляем ее на 15 минут, и только потом вынимаем.

Украсить паску из хлебопечки можно растопленным шоколадом (белым или молочным), белковой глазурью и кондитерской посыпкой.

Для белковой глазури один яичный белок хорошо взбиваем миксером 2 минуты. Затем, постепенно взбивая, всыпаем сахарную пудру (около 160 г) и вливаем сок лимона (1-2 ч. л.). Взбиваем на средней скорости миксера еще 2 минуты.

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