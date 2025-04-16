Паска в хлебопечке – это та пасхальная выпечка, которая готовится просто и быстро из доступных ингредиентов.
Хлебопечка значительно сокращает время приготовления, по сравнению с традиционным способом, что делает процесс более доступным для занятых хозяек. А еще, что не менее важно, нет необходимости в постоянном контроле процесса выпечки. Просто загружаем ингредиенты, устанавливаем программу и ждем готовую пасочку.
Итак, рецепт паски в хлебопечке, который удается всегда, секреты приготовления и полезные советы – читайте в материале ниже.
Как приготовить паску в хлебопечке
- Качество и свежесть ингредиентов – важное условие, чтобы паска получилась вкусной и красивой.
- Продукты должны быть комнатной температуры.
- Для точного измерения ингредиентов можно воспользоваться мерной ложкой, которая идет в комплекте вместе с хлебопечкой.
Ингредиенты:
- мука пшеничная высшего сорта – 270 г
- дрожжи сухие – 1,5 ч. л.
- соль – 0,5 ч. л.
- сахар – 100 г
- ванилин – щепотка
- корица – несколько щепоток
- сливочное масло или маргарин – 50 г
- яйца – 2 шт.
- молоко – 80 мл
- цукаты (курага, изюм без косточки, клюква) – 100 г
Паска в хлебопечке: рецепт пошагово
- В чистую и сухую чашу хлебопечки добавляем (обязательно в этой последовательности): сухие дрожжи, просеянную муку, соль, сахар, ванилин и корицу.
- Затем выкладываем нарезанное маленькими кубиками сливочное масло или маргарин.
- Взбиваем вилкой яйца с молоком и полученной смесью поливаем продукты, что в чаше хлебопечки.
- Выставляем режим “Хлеб” или другой, в зависимости от вашей хлебопечки.
- В конце замеса теста, по сигналу, добавляем промытые и обсушенные сухофрукты. Если в хлебопечке есть диспенсер, выкладываем их туда заранее.
- Когда паска будет готова, оставляем ее на 15 минут, и только потом вынимаем.
Украсить паску из хлебопечки можно растопленным шоколадом (белым или молочным), белковой глазурью и кондитерской посыпкой.
Для белковой глазури один яичный белок хорошо взбиваем миксером 2 минуты. Затем, постепенно взбивая, всыпаем сахарную пудру (около 160 г) и вливаем сок лимона (1-2 ч. л.). Взбиваем на средней скорости миксера еще 2 минуты.