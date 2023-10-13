Печеночный торт — традиционное блюдо украинской кухни, которое готовят обычно на праздники. Однако оно прекрасно подойдет в будни.

Как приготовить печеночный торт без майонеза в домашних условиях, читайте в нашем материале.

Ингредиенты

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Для коржей:

400 г печени (куриной или свиной)

100 г сливок или молока

50 г муки

2 яйца

соль, перец — по вкусу

1 стакан растительного масла для жарки

Для начинки:

300 г сметаны

2 морковки

1 лук

2 зубчика чеснока

1 пучок свежего укропа

соль, черный перец — по вкусу

Для украшения:

1 вареное яйцо или морковь

100 г тертого сыра

1 щепотка свежей зелени

Приготовление

Сначала моем и очищаем овощи. Морковь трем на терке, лук и зелень укропа мелко нарезаем. Печень тщательно промываем под водой, очищаем от пленок и желчных протоков, режем на кусочки. Затем готовим тесто. В блендере смешиваем кусочки печени, сливки или молоко, муку, яйца, соль, перец и взбиваем до однородной массы. Наливаем тонким слоем тесто (как блины) на разогретую сковороду с растительным маслом и выпекаем 2-3 минуты с каждой стороны. Откладываем лепешки на тарелку, чтобы остыли. Далее готовим начинку. Обжариваем на горячей сковороде морковь и лук, добавляем выдавленный чеснок, через несколько минут вливаем сметану, всыпаем мелко нарезанный укроп, соль и перец. Хорошо перемешиваем и снимаем с огня. Начинаем собирать наш торт. Смазываем каждый корж начинкой и посыпаем тертым сыром. Украшаем верхний корж натертым на терку вареным яйцом или морковкой и свежей зеленью. Ставим торт в холодильник, чтобы коржи хорошо пропитались.

Приятного аппетита!