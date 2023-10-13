Печеночный торт — традиционное блюдо украинской кухни, которое готовят обычно на праздники. Однако оно прекрасно подойдет в будни.
Как приготовить печеночный торт без майонеза в домашних условиях, читайте в нашем материале.
Ингредиенты
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Для коржей:
- 400 г печени (куриной или свиной)
- 100 г сливок или молока
- 50 г муки
- 2 яйца
- соль, перец — по вкусу
- 1 стакан растительного масла для жарки
Для начинки:
- 300 г сметаны
- 2 морковки
- 1 лук
- 2 зубчика чеснока
- 1 пучок свежего укропа
- соль, черный перец — по вкусу
Для украшения:
- 1 вареное яйцо или морковь
- 100 г тертого сыра
- 1 щепотка свежей зелени
Приготовление
- Сначала моем и очищаем овощи. Морковь трем на терке, лук и зелень укропа мелко нарезаем.
- Печень тщательно промываем под водой, очищаем от пленок и желчных протоков, режем на кусочки.
- Затем готовим тесто. В блендере смешиваем кусочки печени, сливки или молоко, муку, яйца, соль, перец и взбиваем до однородной массы.
- Наливаем тонким слоем тесто (как блины) на разогретую сковороду с растительным маслом и выпекаем 2-3 минуты с каждой стороны. Откладываем лепешки на тарелку, чтобы остыли.
- Далее готовим начинку. Обжариваем на горячей сковороде морковь и лук, добавляем выдавленный чеснок, через несколько минут вливаем сметану, всыпаем мелко нарезанный укроп, соль и перец. Хорошо перемешиваем и снимаем с огня.
- Начинаем собирать наш торт. Смазываем каждый корж начинкой и посыпаем тертым сыром. Украшаем верхний корж натертым на терку вареным яйцом или морковкой и свежей зеленью.
- Ставим торт в холодильник, чтобы коржи хорошо пропитались.
Приятного аппетита!
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