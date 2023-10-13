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Еда

Печеночный торт без майонеза: рецепт сытного блюда

13 октября 2023, 17:58
Марина Мелехова редактор
Печеночный торт без майонеза: рецепт сытного блюда
Источник: Depositphotos

Печеночный торт — традиционное блюдо украинской кухни, которое готовят обычно на праздники. Однако оно прекрасно подойдет в будни.

Как приготовить печеночный торт без майонеза в домашних условиях, читайте в нашем материале.

Ингредиенты

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Для коржей:

  • 400 г печени (куриной или свиной)
  • 100 г сливок или молока
  • 50 г муки
  • 2 яйца
  • соль, перец — по вкусу
  • 1 стакан растительного масла для жарки

Для начинки:

  • 300 г сметаны
  • 2 морковки
  • 1 лук
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 пучок свежего укропа
  • соль, черный перец — по вкусу

Для украшения:

  • 1 вареное яйцо или морковь
  • 100 г тертого сыра
  • 1 щепотка свежей зелени

Приготовление

  1. Сначала моем и очищаем овощи. Морковь трем на терке, лук и зелень укропа мелко нарезаем.
  2. Печень тщательно промываем под водой, очищаем от пленок и желчных протоков, режем на кусочки.
  3. Затем готовим тесто. В блендере смешиваем кусочки печени, сливки или молоко, муку, яйца, соль, перец и взбиваем до однородной массы.
  4. Наливаем тонким слоем тесто (как блины) на разогретую сковороду с растительным маслом и выпекаем 2-3 минуты с каждой стороны. Откладываем лепешки на тарелку, чтобы остыли.
  5. Далее готовим начинку. Обжариваем на горячей сковороде морковь и лук, добавляем выдавленный чеснок, через несколько минут вливаем сметану, всыпаем мелко нарезанный укроп, соль и перец. Хорошо перемешиваем и снимаем с огня.
  6. Начинаем собирать наш торт. Смазываем каждый корж начинкой и посыпаем тертым сыром. Украшаем верхний корж натертым на терку вареным яйцом или морковкой и свежей зеленью.
  7. Ставим торт в холодильник, чтобы коржи хорошо пропитались.

Приятного аппетита!

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