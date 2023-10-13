Печінковий торт – традиційна страва української кухні, яку готують зазвичай на свята. Проте вона чудово смакуватиме у будні.
Як приготувати печінкових торт без майонезу в домашніх умовах, читайте у нашому матеріалі.
Інгредієнти
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Для коржів:
- 400 г печінки (курячої або свинячої)
- 100 г вершків або молока
- 50 г борошна
- 2 яйця
- сіль, перець – за смаком
- 1 склянка рослинної олії для смаження
Для начинки:
- 300 г сметани
- 2 морквини
- 1 цибуля
- 2 зубчики часнику
- 1 пучок свіжого кропу
- сіль, чорний перець – за смаком
Для прикрашання:
- 1 варене яйце або морква
- 100 г тертого сиру
- 1 дрібка свіжої зелені
Приготування
- Спочатку миємо та очищуємо овочі. Моркву тремо на тертушці, цибулю і зелень дрібненько нарізаємо.
- Печінку ретельно промиваємо під водою, очищаємо від плівок і жовчних проток, ріжемо на шматочки.
- Потім готуємо тісто. У блендері поєднуємо шматочки печінки, вершки або молоко, борошно, яйця, сіль, перець та збиваємо до однорідної маси.
- Наливаємо тонким шаром тісто (як млинці) на розігріту пательню з рослинною олією та випікаємо 2-3 хвилини з кожного боку. Відкладаємо коржі на тарілку, щоб охолонули.
- Далі готуємо начинку. Обсмажуємо на гарячій пательні моркву та цибулю, додаємо видавлений часник, за кілька хвилин вливаємо сметану, всипаємо дрібно нарізаний кріп, сіль і перець. Добре перемішуємо та знімаємо з вогню.
- Починаємо збирати наш торт. Змащуємо кожний корж начинкою та посипаємо тертим сиром. Прикрашаємо верхній корж натертим на тертушку вареним яйцем чи морквою та свіжою зеленню.
- Ставимо торт у холодильник, щоб коржі добре просочилися
Смачного!
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