13 Жовтня 2023, 17:58 Марина Мелехова редактор

Печінковий торт – традиційна страва української кухні, яку готують зазвичай на свята. Проте вона чудово смакуватиме у будні. Як приготувати печінкових торт без майонезу в домашніх умовах, читайте у нашому матеріалі. Інгредієнти Зараз дивляться Для коржів: 400 г печінки (курячої або свинячої)

100 г вершків або молока

50 г борошна

2 яйця

сіль, перець – за смаком

1 склянка рослинної олії для смаження Для начинки: 300 г сметани

2 морквини

1 цибуля

2 зубчики часнику

1 пучок свіжого кропу

сіль, чорний перець – за смаком Для прикрашання: 1 варене яйце або морква

100 г тертого сиру

1 дрібка свіжої зелені Приготування Спочатку миємо та очищуємо овочі. Моркву тремо на тертушці, цибулю і зелень дрібненько нарізаємо. Печінку ретельно промиваємо під водою, очищаємо від плівок і жовчних проток, ріжемо на шматочки. Потім готуємо тісто. У блендері поєднуємо шматочки печінки, вершки або молоко, борошно, яйця, сіль, перець та збиваємо до однорідної маси. Наливаємо тонким шаром тісто (як млинці) на розігріту пательню з рослинною олією та випікаємо 2-3 хвилини з кожного боку. Відкладаємо коржі на тарілку, щоб охолонули. Далі готуємо начинку. Обсмажуємо на гарячій пательні моркву та цибулю, додаємо видавлений часник, за кілька хвилин вливаємо сметану, всипаємо дрібно нарізаний кріп, сіль і перець. Добре перемішуємо та знімаємо з вогню. Починаємо збирати наш торт. Змащуємо кожний корж начинкою та посипаємо тертим сиром. Прикрашаємо верхній корж натертим на тертушку вареним яйцем чи морквою та свіжою зеленню. Ставимо торт у холодильник, щоб коржі добре просочилися Смачного! Читайте також: Рецепт рулета з лаваша з крабовими паличками

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