Зимой, как ни в одно другое время года, организм нуждается в витаминах. Они помогают ему оставаться здоровым, выносливым и бороться с респираторными заболеваниями. Именно поэтому нужно есть сезонные овощи, фрукты, пить соки, травяные чаи и смузи.

Специалисты назвали самый полезный сок, который необходимо пить каждый день. Согласно результатам исследования, опубликованного в Журнале Американского колледжа питания, именно он позитивно влияет на весь организм.

Вишневый сок — польза

Повышает выносливость организма

Исследование подтвердило, что люди, которые пили вишневый сок перед физическими нагрузками (тренировкой), могли заниматься дольше и более продуктивно.

Позитивно влияет на давление

Вишни содержат много калия, это помогает справиться с проблемами с давлением.

Также кислая вишня благодаря полифенолам снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Помогает побороть бессонницу

Эксперименты подтвердили, что вишневый сок помогает справиться с бессонницей. Люди, которые пили его, быстрее и легче засыпали.

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Уменьшается боль при артрите

Люди, страдающие от артрита, которые пили вишневый сок каждый день натощак в течение четырех месяцев, сообщили об улучшении состояния.

Источник: Journal of the American College of Nutrition