Взимку, як у жодну іншу пору року, організм потребує вітамінів. Вони допомагають йому залишатися здоровим, витривалим та боротися з респіраторними захворюваннями. Саме тому потрібно їсти сезонні овочі, фрукти, пити соки, трав’яні чаї та смузі.
Фахівці назвали найкорисніший сік, який потрібно пити кожному щодня. Згідно з результатами дослідження, опублікованого в Журналі Американського коледжу харчування, саме він позитивно впливає на весь організм.
Вишневий сік – користь
- Підвищує витривалість організму
Дослідження підтвердило, що люди, які пили вишневий сік перед фізичними навантаженнями (тренуванням), могли займатися довше та продуктивніше.
- Позитивно впливає на тиск
Вишні містять багато калію, це допомагає впоратися із проблемами з тиском.
Також кисла вишня завдяки поліфенолам знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.
- Допомагає подолати безсоння
Експерименти підтвердили, що вишневий сік допомагає впоратися із безсонням. Люди, які його пили, швидше і легше засинали.
- Зменшується біль під час артриту
Люди, які страждають від артриту, пили вишневий сік щодня натще протягом чотирьох місяців, після цього вони повідомили про поліпшення стану.