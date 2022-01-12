Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Їжа

Підвищує витривалість та бореться з безсонням. Науковці назвали найкорисніший сік

12 Січня 2022, 11:08
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
вишневый сок
Джерело: Pixabay

Взимку, як у жодну іншу пору року, організм потребує вітамінів. Вони допомагають йому залишатися здоровим, витривалим та боротися з респіраторними захворюваннями. Саме тому потрібно їсти сезонні овочі, фрукти, пити соки, трав’яні чаї та смузі.

Фахівці назвали найкорисніший сік, який потрібно пити кожному щодня. Згідно з результатами дослідження, опублікованого в Журналі Американського коледжу харчування, саме він позитивно впливає на весь організм.

Вишневий сік – користь

  • Підвищує витривалість організму

Дослідження підтвердило, що люди, які пили вишневий сік перед фізичними навантаженнями (тренуванням), могли займатися довше та продуктивніше.

  • Позитивно впливає на тиск

Вишні містять багато калію, це допомагає впоратися із проблемами з тиском.

Читайте також:
Підвищує витривалість та бореться з безсонням. Науковці назвали найкорисніший сікПрофілактика коронавірусу: чи дієвий сік чорноплідної горобини та граната

Також кисла вишня завдяки поліфенолам знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

  • Допомагає подолати безсоння

Експерименти підтвердили, що вишневий сік допомагає впоратися із безсонням. Люди, які його пили, швидше і легше засинали.

Читайте також:
Підвищує витривалість та бореться з безсонням. Науковці назвали найкорисніший сікЯк ананасовий сік діє на чоловіків
  • Зменшується біль під час артриту

Люди, які страждають від артриту, пили вишневий сік щодня натще протягом чотирьох місяців, після цього вони повідомили про поліпшення стану.

Джерело: Journal of the American College of Nutrition

Теги
Здорове харчування , Наукові дослідження , сік
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка