Взимку, як у жодну іншу пору року, організм потребує вітамінів. Вони допомагають йому залишатися здоровим, витривалим та боротися з респіраторними захворюваннями. Саме тому потрібно їсти сезонні овочі, фрукти, пити соки, трав’яні чаї та смузі.

Фахівці назвали найкорисніший сік, який потрібно пити кожному щодня. Згідно з результатами дослідження, опублікованого в Журналі Американського коледжу харчування, саме він позитивно впливає на весь організм.

Вишневий сік – користь

Підвищує витривалість організму

Дослідження підтвердило, що люди, які пили вишневий сік перед фізичними навантаженнями (тренуванням), могли займатися довше та продуктивніше.

Позитивно впливає на тиск

Вишні містять багато калію, це допомагає впоратися із проблемами з тиском.

Також кисла вишня завдяки поліфенолам знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Допомагає подолати безсоння

Експерименти підтвердили, що вишневий сік допомагає впоратися із безсонням. Люди, які його пили, швидше і легше засинали.

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Зменшується біль під час артриту

Люди, які страждають від артриту, пили вишневий сік щодня натще протягом чотирьох місяців, після цього вони повідомили про поліпшення стану.

Джерело: Journal of the American College of Nutrition