14 апреля 2023, 18:17 Асоян Карина редактор ленты

Ранее пасхальный хлеб традиционно украшали изделиями из теста. Однако со временем кроме этого обычая появился еще один — украшать паску помадкой. Как сделать помадку на паску, рассказывают Факты ICTV. Как сделать помадку на паску Глазурь из желатина Ингредиенты Желатин — 1 ч.л;

Вода — 6 ст. л;

Сахар — 1 ст. л. Способ приготовления Смешайте две столовых ложки воды и желатин. Насыпьте сахар в сотейник и добавьте оставшуюся воду. Положите сотейник с сахарной водой на маленький огонь и варите, помешивая, до полного растворения сахара. В горячий сироп добавьте желатин. Взбейте миксером на высокой скорости, пока смесь не побелеет. Оставьте глазурь, чтобы немного остыла. Помадка из белка Ингредиенты Один яичный белок — один яичный белок;

Сахарная пудра — 160 г;

Лимонный сок — 1 ст. л. Способ приготовления С помощью миксера или венчика взбейте белок до густой пены. Сахарную пудру просейте в белковую массу. Добавьте выжатый лимонный сок и продолжайте взбивать смесь. Помадка без яиц Ингредиенты Сахарная пудра — 160 г;

Лимонный сок — 2 ст. л.;

Горячая вода — 2 ст. л. Способ приготовления Добавьте в сахарную пудру лимонный сок. Влейте горячей воды и перемешивайте до побеления смеси. Шоколадная помадка Ингредиенты Сливки — 150 мл;

Вода — 50 мл;

Сливочное масло — 1 ст.л.;

Шоколад — 120 г;

Сахарная пудра — 1 ч.л. Способ приготовления Шоколад мелко порежьте. К шоколаду добавьте половину сливок, сахарную пудру и воду. Смесь поставьте на водяную баню. Перемешивайте до полного растворения. Добавьте оставшиеся сливки и масло. Перемешайте до однородной массы и снимите с огня. Читайте также: Как сделать глазурь на паску из белков – пошаговая инструкция

Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.