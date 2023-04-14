Ранее пасхальный хлеб традиционно украшали изделиями из теста. Однако со временем кроме этого обычая появился еще один — украшать паску помадкой.
Как сделать помадку на паску, рассказывают Факты ICTV.
Как сделать помадку на паску
Глазурь из желатина
Ингредиенты
- Желатин — 1 ч.л;
- Вода — 6 ст. л;
- Сахар — 1 ст. л.
Способ приготовления
- Смешайте две столовых ложки воды и желатин.
- Насыпьте сахар в сотейник и добавьте оставшуюся воду.
- Положите сотейник с сахарной водой на маленький огонь и варите, помешивая, до полного растворения сахара.
- В горячий сироп добавьте желатин.
- Взбейте миксером на высокой скорости, пока смесь не побелеет.
- Оставьте глазурь, чтобы немного остыла.
Помадка из белка
Ингредиенты
- Один яичный белок — один яичный белок;
- Сахарная пудра — 160 г;
- Лимонный сок — 1 ст. л.
Способ приготовления
- С помощью миксера или венчика взбейте белок до густой пены.
- Сахарную пудру просейте в белковую массу.
- Добавьте выжатый лимонный сок и продолжайте взбивать смесь.
Помадка без яиц
Ингредиенты
- Сахарная пудра — 160 г;
- Лимонный сок — 2 ст. л.;
- Горячая вода — 2 ст. л.
Способ приготовления
- Добавьте в сахарную пудру лимонный сок.
- Влейте горячей воды и перемешивайте до побеления смеси.
Шоколадная помадка
Ингредиенты
- Сливки — 150 мл;
- Вода — 50 мл;
- Сливочное масло — 1 ст.л.;
- Шоколад — 120 г;
- Сахарная пудра — 1 ч.л.
Способ приготовления
- Шоколад мелко порежьте.
- К шоколаду добавьте половину сливок, сахарную пудру и воду.
- Смесь поставьте на водяную баню.
- Перемешивайте до полного растворения.
- Добавьте оставшиеся сливки и масло.
- Перемешайте до однородной массы и снимите с огня.