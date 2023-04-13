Традиционно на Пасху готовят праздничный хлеб — паску. Украшают верхушку выпечки сладкими посыпками, печеньем, конфетами и, конечно же, глазурью.
Глазурь может быть разной: от шоколадной до карамельной. Однако традиционной остается белковая.
Как сделать глазурь на пасху из белков, рассказывают Факты ICTV.
Как сделать глазурь на пасху из белков: рецепт
Традиционный вариант белковой глазури
Ингредиенты
- один белок;
- сахарная пудра — 150-160 г;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- миндальный экстракт — 1/4 ч. л. (по желанию).
Способ приготовления
- Взбейте белок до густой пены. Это можно сделать как вилкой, так и миксером.
- Просейте сахарную пудру сначала в отдельную тарелку.
- После очистки добавьте к белку.
- Добавьте в белковую смесь лимонный сок и продолжайте взбивать миксером на минимальный оборотах около двух минут.
- Мятная белковая глазурь из мяты
Ингредиенты
- один белок;
- сахарная пудра — 1 стакан;
- мята — 2 ст. л.
Способ приготовления
- Листья мяты нужно измельчить блендером или растереть в ступке.
- Отожмите измельченную мяту через марлю.
- Взбейте белок с сахарной пудрой.
- Добавьте сок мяты и продолжайте взбивать, пока смесь не загустеет.