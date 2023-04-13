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Как сделать глазурь на паску из белков – пошаговая инструкция

13 апреля 2023, 15:03
Асоян Карина редактор ленты
як зробити глазур на паску з білків
Источник: Unsplash

Традиционно на Пасху готовят праздничный хлеб — паску. Украшают верхушку выпечки сладкими посыпками, печеньем, конфетами и, конечно же, глазурью.

Глазурь может быть разной: от шоколадной до карамельной. Однако традиционной остается белковая.

Как сделать глазурь на пасху из белков, рассказывают Факты ICTV.

Как сделать глазурь на пасху из белков: рецепт

Традиционный вариант белковой глазури

Ингредиенты

  • один белок;
  • сахарная пудра — 150-160 г;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • миндальный экстракт — 1/4 ч. л. (по желанию).

Способ приготовления

  1. Взбейте белок до густой пены. Это можно сделать как вилкой, так и миксером.
  2. Просейте сахарную пудру сначала в отдельную тарелку.
  3. После очистки добавьте к белку.
  4. Добавьте в белковую смесь лимонный сок и продолжайте взбивать миксером на минимальный оборотах около двух минут.
  5. Мятная белковая глазурь из мяты

Ингредиенты

  • один белок;
  • сахарная пудра — 1 стакан;
  • мята — 2 ст. л.

Способ приготовления

  1. Листья мяты нужно измельчить блендером или растереть в ступке.
  2. Отожмите измельченную мяту через марлю.
  3. Взбейте белок с сахарной пудрой.
  4. Добавьте сок мяты и продолжайте взбивать, пока смесь не загустеет.
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