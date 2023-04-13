Традиционно на Пасху готовят праздничный хлеб — паску. Украшают верхушку выпечки сладкими посыпками, печеньем, конфетами и, конечно же, глазурью.

Глазурь может быть разной: от шоколадной до карамельной. Однако традиционной остается белковая.

Как сделать глазурь на пасху из белков, рассказывают Факты ICTV.

Как сделать глазурь на пасху из белков: рецепт

Традиционный вариант белковой глазури

Ингредиенты

один белок;

сахарная пудра — 150-160 г;

лимонный сок — 1 ст. л.;

миндальный экстракт — 1/4 ч. л. (по желанию).

Способ приготовления

Взбейте белок до густой пены. Это можно сделать как вилкой, так и миксером. Просейте сахарную пудру сначала в отдельную тарелку. После очистки добавьте к белку. Добавьте в белковую смесь лимонный сок и продолжайте взбивать миксером на минимальный оборотах около двух минут. Мятная белковая глазурь из мяты

Ингредиенты

один белок;

сахарная пудра — 1 стакан;

мята — 2 ст. л.

Способ приготовления