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Як зробити глазур на паску з білків – покрокова інструкція

13 Квітня 2023, 15:03
Асоян Каріна редакторка стрічки
як зробити глазур на паску з білків
Джерело: Unsplash

Традиційно на Великдень готують святковий хліб – паску. Прикрашають верхівку випічки солодкими посипками, печивом, цукерками і, звісно ж, глазур’ю.

Глазур може бути різною: від шоколадної до карамельної. Проте традиційною залишається білкова.

Як зробити глазур на паску з білків розповідають Факти ICTV.

Як зробити глазур на паску з білків: рецепт

Традиційний варіант білкової глазурі

Інгредієнти

  • один білок;
  • цукрова пудра – 150-160 г;
  • лимонний сік – 1 ст. л.;
  • мигдалевий екстракт – 1/4 ч. л. (за бажанням).

Спосіб приготування

  1. Збийте білок до густої піни. Це можна зробити як виделкою, так і міксером.
  2. Просійте цукрову пудру спочатку в окрему тарілку. Після очищення додайте до білка.
  3. Додайте в білкову суміш лимонний сік і продовжуйте збивати міксером на мінімальних обертах близько двох хвилин.

М’ятна білкова глазур

Інгредієнти

  • один білок;
  • цукрова пудра – 1 склянка;
  • м’ята – 2 ст. л.

Спосіб приготування

  1. Листя м’яти потрібно подрібнити блендером або розтерти в ступці.
  2. Відтисніть подрібнену м’яту через марлю.
  3. Збийте білок із цукровою пудрою.
  4. Додайте сік з м’яти і продовжуйте збивати, доки суміш не загусне.
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Великдень Кулінарні рецепти Поради
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