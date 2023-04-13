Традиційно на Великдень готують святковий хліб – паску. Прикрашають верхівку випічки солодкими посипками, печивом, цукерками і, звісно ж, глазур’ю.

Глазур може бути різною: від шоколадної до карамельної. Проте традиційною залишається білкова.

Як зробити глазур на паску з білків розповідають Факти ICTV.

Як зробити глазур на паску з білків: рецепт

Традиційний варіант білкової глазурі

Інгредієнти

один білок;

цукрова пудра – 150-160 г;

лимонний сік – 1 ст. л.;

мигдалевий екстракт – 1/4 ч. л. (за бажанням).

Спосіб приготування

Збийте білок до густої піни. Це можна зробити як виделкою, так і міксером. Просійте цукрову пудру спочатку в окрему тарілку. Після очищення додайте до білка. Додайте в білкову суміш лимонний сік і продовжуйте збивати міксером на мінімальних обертах близько двох хвилин.

М’ятна білкова глазур

Інгредієнти

один білок;

цукрова пудра – 1 склянка;

м’ята – 2 ст. л.

Спосіб приготування