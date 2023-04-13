Традиційно на Великдень готують святковий хліб – паску. Прикрашають верхівку випічки солодкими посипками, печивом, цукерками і, звісно ж, глазур’ю.
Глазур може бути різною: від шоколадної до карамельної. Проте традиційною залишається білкова.
Як зробити глазур на паску з білків розповідають Факти ICTV.
Як зробити глазур на паску з білків: рецепт
Традиційний варіант білкової глазурі
Інгредієнти
- один білок;
- цукрова пудра – 150-160 г;
- лимонний сік – 1 ст. л.;
- мигдалевий екстракт – 1/4 ч. л. (за бажанням).
Спосіб приготування
- Збийте білок до густої піни. Це можна зробити як виделкою, так і міксером.
- Просійте цукрову пудру спочатку в окрему тарілку. Після очищення додайте до білка.
- Додайте в білкову суміш лимонний сік і продовжуйте збивати міксером на мінімальних обертах близько двох хвилин.
М’ятна білкова глазур
Інгредієнти
- один білок;
- цукрова пудра – 1 склянка;
- м’ята – 2 ст. л.
Спосіб приготування
- Листя м’яти потрібно подрібнити блендером або розтерти в ступці.
- Відтисніть подрібнену м’яту через марлю.
- Збийте білок із цукровою пудрою.
- Додайте сік з м’яти і продовжуйте збивати, доки суміш не загусне.