Если вы склонны к травмам и у вас проблемы с суставами, возможно, вам стоит заняться спортивной ходьбой.

У бегунов и представителей других видов спорта иногда случаются травмы. Может случиться даже так, что травмы случаются одна за другой. Что делать? Не двигаться – невозможно. Вот здесь и приходит решение перейти на спортивную ходьбу.

На первый взгляд человек, занимающийся спортивной ходьбой, выглядит смешно, поэтому не каждый может согласиться им заниматься. Но эффект от ходьбы убедит, что это следует делать.

Сейчас смотрят

Настоящим преимуществом для тех, кто подвержен травмам, является то, что этот вид спорта намного более мягкий для суставов, чем бег. Поскольку участники должны постоянно касаться одной ногой земли, влияние на лодыжки, колени и бедра значительно уменьшается. Ибо само стирание этих суставов приводит к такому количеству неприятных травм, связанных с износом.

Начать достаточно просто. Во-первых, найдите длинную дорожку, чтобы пройти по ней: боковая линия футбольного поля идеальна. Затем поставьте одну ногу перед другой, и вы увидите, что покачивание бедрами помогает нарастить импульс и каденцию, когда вы овладеете удивительностью того, что вы делаете.

Понятно, что люди изобрели бег для тех случаев, когда нам приходилось охотиться на антилоп или мчаться на автобус, поэтому спортивная ходьба абсолютно не интуитивна. Зачем накладывать эти ограничения на свои ноги? Но именно в этом привлекательность дисциплины.

Это удивительно, но с каждым днем ​​неловкие движения становятся более уверенными, организм более выносливым, и главное, абсолютно без травм.