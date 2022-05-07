Бег — это один из самых популярных видов спорта, который помогает поддерживать тело в форме, избавиться от лишнего веса.

В Центре общественного здоровья рассказали, почему человеку стоит начать бегать и чем это полезно.

Эксперты отметили, что бег помогает восстановить психическое здоровье. Этот вид спорта снимает стресс, улучшает настроение, увеличивает количество эндорфинов в организме. Благодаря ему можно эффективно побороть тревожность.

Также бег улучшает качество сна. Поскольку он относится к аэробным упражнениям, таким образом организм человека после пробежки увеличит продолжительность медленно-волнового сна.

В ЦОЗ также отметили, что этот вид спорта улучшает сердечно-сосудистую, метаболическую форму и профилактирует ожирение. Бег снижает кровяное давление и уровень холестерина. Взрослым рекомендовано заниматься 40 мин 3-4 раза в неделю.

— Если вы колеблетесь, стоит ли начинать бегать, отбрасывайте все сомнения! Даже 5-10 мин бега в день с низкой интенсивностью могут улучшить вашу жизнь, — добавили эксперты.

В случае хронических заболеваний или проблем со здоровьем стоит проконсультироваться с врачом и выбрать те физические активности, которые подойдут именно вам.

Если вы бегаете на свежем воздухе, то при звуках воздушной тревоги прекратите бежать и пройдите в укрытие. В ЦОЗ советуют бегать только в безопасных местах: спортивные площадки и прогулочные дорожки в парках. Если вы увидели подозрительный предмет – обратитесь в полицию вашего города по номеру 102.

Источник: ЦОЗ