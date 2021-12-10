Тема спорта во время месячных обросла мифами и предубеждениями. Нередко в “эти дни” хочется забыть не только о тренировках, но и о привычной активной жизни. Однако лежать в постели — не выход.

Врач-гинеколог, кандидат медицинских наук Оксана Негрич расскажет, можно ли заниматься спортом во время месячных и каких советов следует придерживаться.

Стоит ли тренироваться в “эти дни”

Из-за плохого самочувствия женщины часто отказывают себе в тренировках. Но на самом деле занятия спортом во время месячных не навредят здоровью.

Напротив, исследования подтверждают, что тренировки очень благоприятно влияют на течение месячных. Спорт поможет снизить болевой синдром и улучшит отток крови. Помимо того, физическая активность обеспечивает хорошее самочувствие и настроение, которые положительно влияют на общее состояние здоровья женщины.

Почему спорт снижает боль и поднимает настроение

Болевые ощущения во время “критических дней” обусловлены выделением веществ, именуемых простагландины. Они отвечают за воспалительные процессы в организме и повышают чувствительность рецепторов к боли. Именно поэтому во время месячных женщины могут чувствовать дискомфорт.

Физические нагрузки ослабляют образование простагландинов и усиливают их распад. То есть спорт действует так же, как и обезболивающие препараты.

— В результате получаем снижение болевого синдрома и соответственно — улучшение настроения. К тому же спорт способствует выработке гормонов эндорфина и серотонина, которые также обладают обезболивающим действием, — говорит гинеколог.

Какой вид спорта выбрать в “эти дни”

Во время месячных женщина может заниматься любым видом спорта, который ей комфортен и к которому она привыкла. Не нужно себя ограничивать только потому, что происходит период менструации.

Бытует мнение, что водные виды спорта под запретом. Однако это не так, стоит лишь помнить об интимной гигиене. В частности, менять тампон следует сразу после завершения водной тренировки.

— Вообще любой вид спорта требует своевременной замены средств интимной гигиены. Ни при каких обстоятельствах не применяйте двойные методы гигиены, то есть прокладку и тампон одновременно. Это ухудшит отток крови и увеличит риск инфекционных осложнений, — настаивает врач.

Стоит ли отказаться от силовых тренировок

Если вам нравятся тренировки с использованием дополнительного веса, то нет смысла отказывать себе в них. Однако, по словам врача, следует помнить о здоровье мышц тазового дна.

Тренировка с поднятием веса свыше 10 кг может быть опасна для женщины, независимо от периода менструального цикла.

Являются ли обильные месячные противопоказанием к спорту

Сами по себе обильные месячные не являются противопоказанием к спорту. Однако если вы сталкиваетесь с чрезмерными выделениями, лучше обратиться к врачу и установить причину. Ведь этот симптом может указывать на наличие заболевания.

Единственным противопоказанием может быть общее плохое самочувствие женщины. Если нет сил и желания тренироваться во время месячных, то не нужно себя принуждать. Как вариант — можно уменьшить интенсивность занятий и вернуться к привычной активности уже после периода менструации.