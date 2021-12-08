Часто мы откладываем занятия спортом в долгий ящик, ведь не знаем, с чего начать, как выбрать тренировку или где обрести мотивацию. Чтобы не забросить спорт и получать удовольствие от занятий, нужно учесть свои физические возможности, личные предпочтения и цели, которых хотите добиться. Подробнее об этом расскажет фитнес-тренер Влада Голубояр.

— Кардинальная смена образа жизни всегда начинается с первого шага. Каждый человек должен понимать преимущества спортивного образа жизни. Тем не менее многие не могут преодолеть лень и сделать первый шаг навстречу физической активности.

Тренер уверяет, что каждый может найти в спорте удовольствие для себя. Для одних это будет скандинавская ходьба, а для других – бодибилдинг. Всегда здорово начинать, когда есть внешняя поддержка в лице тренера или людей, которые тоже занимаются. Это сможет придать дополнительную мотивацию.

Поставьте перед собой цель и срок достижения

По словам тренера, четкая цель будет мотивировать продолжать заниматься спортом, даже если захочется бросить. Например, проводить тренировки раз в неделю или делать зарядку каждое утро, а может стоять в планке три минуты через месяц. Начните с малого. Главное, ставьте перед собой цели, которые не будут угрожать здоровью. Не пытайтесь сбросить больше веса за короткое время.

Не стоит равняться на других

На первых шагах к спорту важно учитывать собственные желания и особенности. Если у вас есть проблемы со здоровьем, перед началом занятий стоит обязательно проконсультироваться с врачом! Если раньше вы не занимались спортом, сначала нужно выяснить, какие упражнения и тип нагрузок вам противопоказаны. Это особенно важно при наличии хронических заболеваний.

Фитнес-тренер советует для начала заниматься два раза в неделю по 30-40 минут. Постепенно число тренировок можно увеличить до 3–5 раз в неделю по 45-60 минут.

Определите, для чего вам спорт

Все виды тренировок в фитнесе нацелены на конкретные задачи (растяжку, наращивание мышечной массы, сброс веса или укрепление сердца), включают разные типы нагрузок (силовые, аэробные, комбинированные) и задействуют в работу определенные системы организма. Вид тренировок стоит выбирать индивидуально исходя из целей, которых хотите достичь.

Учтите свой характер

При выборе вида спорта рекомендуется обратить внимание на свой тип характера и темперамент. Спокойным людям подойдет пилатес, йога или стретчинг. Активные могут попробовать кроссфит, танцы, сайкл и функциональный тренинг. Коммуникабельным подойдут командные виды спорта, а интроверты предпочтут тренировки в зале.

— Тренажерный зал подойдет любому, даже пожилым людям, хотя бытует мнение, что зал только для молодых и здоровых. Все потому, что силовые тренировки повышают плотность костей, а это увеличивает плотность костной системы – профилактика заболеваний скелета! Вообще, я рекомендую попробовать разные виды тренировок и выбрать ту, которая больше всего нравится и заряжает энергией для новых свершений.

Следите за питанием

Сжигание калорий за тренировку зависит от индивидуальных факторов. То количество калорий, которое показывает фитнес-трекер, тренажер или приложение — это лишь ориентир.

По словам тренера, на скорость похудения влияют:

возраст;

рост и вес;

скорость метаболизма;

продолжительность тренировки;

интенсивность нагрузки;

отдых во время тренировки.

— Ключевой фактор – дефицит калорий: чтобы худеть, нужно немного недоедать. Есть дефицит, но нет тренировок – хорошо, но не очень. Есть и небольшой дефицит, и тренировки – совсем хорошо.

Эксперт подчеркивает: суточное потребление калорий — вот на что стоит обратить внимание, ведь процесс похудения напрямую зависит от количества съеденных и потраченных калорий.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Фитнес Тренер | Влада Голубояр (@vlada_goluboyar)



Фитнес-тренер отмечает, что среднестатистический человек (не спортсмен!) тратит калории не в зале, а в процессе обычной жизнедеятельности и решения повседневных забот, поэтому не стоит изнурять себя, а тренироваться в удовольствие, пересмотреть свой рацион, наладить питание и больше двигаться в повседневной жизни.

— Чтобы не бросать тренировки, нужно понять одну простую истину: процесс намного важнее результата! Важно понимание и осознание, что с тренировками качество жизни улучшается, а тело само по себе нуждается в движении!

Сила воли и регулярность помогут достичь желаемого результата. Ранее Факты ICTV давали советы о том, как правильно заниматься спортом дома и наладить систему тренировок.