Некоторых женщин пугает перспектива наступления менопаузы. Боли, частая смена настроения, дискомфорт… Но неприятные симптомы со стороны физиологии и психики в этот период можно сгладить, если заранее к этому подготовиться.

Все зависит от образа жизни человека, говорит психолог и сексолог реалити Эксы на Новом канале Наталья Ежова.

— Если вы заботитесь о своем теле, то менопауза наступит очень плавно, — комментирует Наталья Ежова.

Топ-5 советов, как сгладить наступление менопаузы

Наладить половую жизнь

— Делать это следует не тогда, когда уже наступила менопауза, а в течение всей жизни. Надо следить за регулярностью половых актов, ведь от удовольствия зависит количество гормона радости, — добавляет эксперт.

Следить за питанием

По ее словам, рекомендуется отказаться от жареной и жирной пищи. В то же время здоровый образ жизни и сбалансированное питание отсрочат менопаузу и сделают ее прохождения плавным.

Заниматься спортом

— Обязательно занимайтесь спортом. Важно, чтобы ваше тело было здоровым, подвижным и закаленным, — объясняет Наталья Ежова.

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Высыпаться

Надо спать не менее восьми часов в сутки. Если же сон будет короче, то будет накапливаться усталость, которая негативно повлияет на состояние здоровья.

Следить за уровнем эстрогена

— Если он будет падать, то будут происходить изменения в организме. Может уменьшиться эластичность во влагалище. Уровень эстрогена можно поднять с помощью препаратов, — подводит итог сексолог.

Но перед употреблением любого лекарства следует обязательно проконсультироваться с врачом.