Деяких жінок лякає перспектива настання менопаузи. Болі, часта зміна настрою, дискомфорт… Але неприємні симптоми збоку фізіології та психіки у цей період можна згладити, якщо завчасно до цього підготуватися.
Усе залежить від способу життя людини, говорить психолог та сексолог реаліті Екси на Новому каналі Наталія Єжова.
– Якщо ви піклуєтеся про своє тіло, то менопауза настане дуже плавно, – коментує Наталія Єжова.
Топ-5 порад, як згладити настання менопаузи
- Налагодити статеве життя
– Робити це варто не тоді, коли вже настала менопауза, а впродовж усього життя. Треба слідкувати за регулярністю статевих актів, адже від задоволення залежить кількість гормону радості, – додає експерт.
- Стежити за харчуванням
За її словами, рекомендовано відмовитися від смаженої та жирної їжі. Водночас здоровий спосіб життя та збалансоване харчування відтермінують менопаузу та зроблять її проходження плавним.
- Займатися спортом
– Обов’язково займайтеся спортом. Важливо, щоб ваше тіло було здоровим, рухливим та загартованим, – пояснює Наталія Єжова.
- Висипатися
Треба спати не менше восьми годин на добу. Якщо ж сон буде коротшим, то накопичуватиметься втома, яка негативно впливатиме на стан здоров’я.
- Стежити за рівнем естрогена
– Якщо він падатиме, то відбуватимуться зміни в організмі. Може зменшитися еластичність у піхві. Рівень естрогена можна підняти за допомогою препаратів, – підсумовує сексолог.
Але перед вживанням будь-яких ліків варто обов’язково проконсультуватися з лікарем.