Деяких жінок лякає перспектива настання менопаузи. Болі, часта зміна настрою, дискомфорт… Але неприємні симптоми збоку фізіології та психіки у цей період можна згладити, якщо завчасно до цього підготуватися.

Усе залежить від способу життя людини, говорить психолог та сексолог реаліті Екси на Новому каналі Наталія Єжова.

– Якщо ви піклуєтеся про своє тіло, то менопауза настане дуже плавно, – коментує Наталія Єжова.

Топ-5 порад, як згладити настання менопаузи

Налагодити статеве життя

– Робити це варто не тоді, коли вже настала менопауза, а впродовж усього життя. Треба слідкувати за регулярністю статевих актів, адже від задоволення залежить кількість гормону радості, – додає експерт.

Стежити за харчуванням

За її словами, рекомендовано відмовитися від смаженої та жирної їжі. Водночас здоровий спосіб життя та збалансоване харчування відтермінують менопаузу та зроблять її проходження плавним.

Займатися спортом

– Обов’язково займайтеся спортом. Важливо, щоб ваше тіло було здоровим, рухливим та загартованим, – пояснює Наталія Єжова.

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Висипатися

Треба спати не менше восьми годин на добу. Якщо ж сон буде коротшим, то накопичуватиметься втома, яка негативно впливатиме на стан здоров’я.

Стежити за рівнем естрогена

– Якщо він падатиме, то відбуватимуться зміни в організмі. Може зменшитися еластичність у піхві. Рівень естрогена можна підняти за допомогою препаратів, – підсумовує сексолог.

Але перед вживанням будь-яких ліків варто обов’язково проконсультуватися з лікарем.