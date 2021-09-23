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Секс

Регулярний секс і спорт. Як підготуватися до менопаузи

23 Вересня, 18:37 Людмила Грубнік
женщина
Джерело: Pixabay

Деяких жінок лякає перспектива настання менопаузи. Болі, часта зміна настрою, дискомфорт… Але неприємні симптоми збоку фізіології та психіки у цей період можна згладити, якщо завчасно до цього підготуватися.

Усе залежить від способу життя людини, говорить психолог та сексолог реаліті Екси на Новому каналі Наталія Єжова.

– Якщо ви піклуєтеся про своє тіло, то менопауза настане дуже плавно, – коментує Наталія Єжова.

Топ-5 порад, як згладити настання менопаузи

  • Налагодити статеве життя

– Робити це варто не тоді, коли вже настала менопауза, а впродовж усього життя. Треба слідкувати за регулярністю статевих актів, адже від задоволення залежить кількість гормону радості, – додає експерт.

  • Стежити за харчуванням

За її словами, рекомендовано відмовитися від смаженої та жирної їжі. Водночас здоровий спосіб життя та збалансоване харчування відтермінують менопаузу та зроблять її проходження плавним.

  • Займатися спортом

–  Обов’язково займайтеся спортом. Важливо, щоб ваше тіло було здоровим, рухливим та загартованим, – пояснює Наталія Єжова.

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  • Висипатися

Треба спати не менше восьми годин на добу. Якщо ж сон буде коротшим, то накопичуватиметься втома, яка негативно впливатиме на стан здоров’я.

  • Стежити за рівнем естрогена

– Якщо він падатиме, то відбуватимуться зміни в організмі. Може зменшитися еластичність у піхві. Рівень естрогена можна підняти за допомогою препаратів, – підсумовує сексолог.

Але перед вживанням будь-яких ліків варто обов’язково проконсультуватися з лікарем.

Джерело
Новий канал
Теги
Поради , поради лікаря , Секс
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