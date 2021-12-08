Часто ми відкладаємо заняття спортом у довгу шухляду, адже не знаємо, з чого почати, як вибрати тренування або де знайти мотивацію. Щоб не кинути спорт і отримувати задоволення від занять, потрібно врахувати свої фізичні можливості, особисті вподобання та цілі, яких хочете досягти. Докладніше про це розповість фітнес-тренерка Влада Голубояр.

– Кардинальна зміна способу життя завжди починається з першого кроку. Кожна людина має розуміти переваги спортивного способу життя. Проте багато хто не може подолати лінь і зробити перший крок назустріч фізичній активності.

Тренерка запевняє, що кожен може знайти у спорті задоволення для себе. Для одних це буде скандинавська ходьба, а для інших – бодібілдинг. Завжди добре починати, коли є підтримка ззовні в особі тренера чи людей, які також займаються. Це зможе дати додаткову мотивацію.

Поставте перед собою мету та термін її досягнення

За словами тренерки, чітка мета мотивуватиме продовжувати займатися спортом, навіть якщо захочеться кинути. Наприклад, проводити тренування раз на тиждень або робити зарядку щоранку, а може стояти в планці три хвилини через місяць. Почніть із малого. Головне, ставте перед собою цілі, які не загрожуватимуть здоров’ю. Не намагайтеся скинути велику вагу за короткий час.

Не варто рівнятися на інших

На перших кроках до спорту важливо враховувати власні бажання та особливості. Якщо у вас є проблеми зі здоров’ям, перед початком занять слід обов’язково проконсультуватися з лікарем! Якщо раніше ви не займалися спортом, спочатку потрібно з’ясувати, які вправи та тип навантажень вам протипоказані. Це особливо важливо за наявності хронічних захворювань.

Фітнес-тренерка радить для початку займатися двічі на тиждень по 30-40 хвилин. Поступово число тренувань можна збільшити до 3-5 разів на тиждень по 45-60 хвилин.

Визначте, навіщо вам спорт

Усі види тренувань у фітнесі націлені на конкретні завдання (розтяжку, нарощування м’язової маси, скидання ваги або зміцнення серця), поєднують різні типи навантажень (силові, аеробні, комбіновані) та залучають до роботи певні системи організму. Вид тренувань варто обирати індивідуально, зважаючи на мету, якої хочете досягти.

Врахуйте свій характер

Під час вибору виду спорту рекомендується звернути увагу на свій тип характеру та темперамент. Спокійним людям підійде пілатес, йога чи стретчинг. Активні люди можуть спробувати кросфіт, танці, сайкл та функціональний тренінг. Комунікабельним підійдуть командні види спорту, а інтроверти віддадуть перевагу тренуванням у залі.

– Тренажерний зал підійде будь-кому, навіть літнім людям, хоча існує думка, що зал тільки для молодих і здорових. Все тому, що силові тренування підвищують щільність кісток, а це збільшує щільність кісткової системи – профілактика захворювань скелета! Взагалі, я рекомендую спробувати різні види тренувань і обрати те, що найбільше подобається та заряджає енергією для нових звершень.

Стежте за харчуванням

Спалювання калорій упродовж тренування залежить від індивідуальних факторів. Та кількість калорій, яку показує фітнес-трекер, тренажер чи застосунок, – це лише орієнтир.

За словами тренера, на швидкість схуднення впливають:

вік;

зріст та вага;

швидкість метаболізму;

тривалість тренування;

інтенсивність навантаження;

відпочинок під час тренування.

– Ключовий фактор – дефіцит калорій: щоб худнути, потрібно трохи недоїдати. Є дефіцит, але немає тренувань – добре, але не дуже. Є і невеликий дефіцит, і тренування – дуже добре.

Експертка наголошує: добове споживання калорій – ось на що варто звернути увагу, адже процес схуднення безпосередньо залежить від кількості спожитих та витрачених калорій.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Фитнес Тренер | Влада Голубояр (@vlada_goluboyar)



Фітнес-тренерка зазначає, що середньостатистична людина (не спортсмен!) витрачає калорії не в залі, а в процесі звичайної життєдіяльності та вирішення повсякденних завдань, тому не варто виснажувати себе, а тренуватися в задоволення, переглянути раціон, налагодити харчування та більше рухатися.

– Щоб не кинути тренування, потрібно зрозуміти одну просту істину: процес набагато важливіший за результат! Важливо розуміння та усвідомлення того, що тіло саме по собі потребує руху, а тренування покращують якість життя.

Сила волі та регулярність допоможуть досягти бажаного результату. Раніше Факти ICTV давали поради про те, як правильно займатися спортом вдома та налагодити систему тренувань.