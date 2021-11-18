Ходьба — найпопулярніша аеробна фізична активність у Сполучених Штатах: у 2018 році 111 млн людей вийшли на доріжки з метою зайнятися фітнесом.

А 57,8 млн американців віддали перевагу пішим прогулянкам. У 2020 році, і ця цифра значно зросла з 2014 року.

На перший погляд, одна фізична активність нічим не відрізняється від іншої. Але, якщо придивитися…

Не одне й те саме

Ходьба – це, як правило, вправа, яку ви виконуєте на вулиці, в міському або заміському середовищі, або в тренажерному залі на доріжці. Ви ставите перед собою мету – пройти певну кількість кроків чи подолати відстань в якомусь темпі.

Ходьба по 10 хвилин на день — це простий спосіб розпочати або повернутися до здорового режиму життя.

А піші прогулянки – це неквапливе пересування на свіжому повітрі десь у парку, лісі, на лузі. Гуляючи, ви спостерігаєте красу природи.

Поєднує їх те, що ці обидва види фізичної діяльності – вправи для серцево-судинної систем із низьким рівнем впливу, які можуть допомогти вам контролювати кров’яний тиск і рівень холестерину.

– Вони також чудові для вашого серця, – сказала кардіологиня Фахмі Фарах. – Ходьба є одним із найкращих вправ для здоров’я серця у будь-якому віці, в тому числі для людей із серцевими проблемами та захворюваннями.

Піші прогулянки також корисні для серця і забезпечують більш високе спалювання калорій за менший проміжок часу. Жодна з цих вправ не краща за іншу.

Вони обидві покращують роботу серця та легенів, і як піші прогулянки, так і ходьба можуть допомогти вам схуднути.

Ви хочете спалити якнайбільше калорій: вирушайте в похід.

Кількість калорій, які ви можете спалити в поході та на прогулянці, в основному залежить від вашої ваги, класу стежки та ваги, яку ви несете на спині. Інші фактори включають погоду, ваш вік і стать, а також нерівність місцевості.

Згідно з дослідженнями, піші прогулянки на свіжому повітрі в оточенні природи розширюють ваш світогляд.

Хоча ви можете спалити близько 100 калорій за милю ходьби, ви можете легко подвоїти цю цифру під час походу. І якщо ви закинете на спину важкий рюкзак і подолаєте крутий і важкий рельєф, це число може зрости до понад 500 калорій на годину.

Немає часу їхати наприроду? Вирушайте в міський похід, де ви завантажуєте рюкзак і гуляєте по горбистому району. Якщо ви використовуєте трекінгові палиці і рухаєтеся швидким темпом, рухи руками додають інтенсивності до вашого аеробного тренування, допомагаючи прискорити спалювання калорій.

Найдешевший варіант фітнесу

Прогулянки безкоштовні. Просто оберіть зручний одяг і взуття, а потім вирушайте до дверей.

Хоча піші прогулянки самі по собі не є небезпечними, вони несуть в собі ризики. Походи можуть бути напруженими для новачків, які не знайомі з рельєфом місцевості.

Йдіть від стресу

І ходьба, і піші прогулянки допомагають зменшити стрес, як і більшість видів фізичної активності. За даними Американської асоціації тривоги та депресії, фізичні вправи також чудово підвищують пильність і концентрацію, зменшують втому та покращують ваші загальні когнітивні здібності.

Але піші прогулянки дають додаткові заспокійливі переваги, оскільки проводяться на природі.