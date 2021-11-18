Ходьба – самая популярная аэробная физическая активность в Соединенных Штатах: в 2018 году 111 млн человек вышли на дорожки с целью заняться фитнесом.

А 57,8 млн американцев предпочли пешие прогулки.

На первый взгляд одна физическая активность ничем не отличается от другой. Но если присмотреться…

Не одно и то же

Ходьба – это, как правило, упражнение, выполняемое на улице, в городской или загородной среде, или в тренажерном зале на дорожке. Вы ставите перед собой цель — пройти определенное количество шагов или преодолеть расстояние в каком-то темпе.

Ходьба по 10 минут в день – это простой способ начать или вернуться к здоровому режиму жизни.

А пешие прогулки – это неторопливое передвижение на свежем воздухе где-то в парке, лесу, на лугу. Гуляя, вы наблюдаете красоту природы.

Объединяет их то, что оба вида физической деятельности – упражнения для сердечно-сосудистой системы с низким уровнем воздействия, которые могут помочь вам контролировать кровяное давление и уровень холестерина.

– Они также великолепны для вашего сердца, – сказала кардиолог Фахми Фарах. — Ходьба является одним из лучших упражнений для здоровья в любом возрасте, в том числе для людей с сердечными проблемами и заболеваниями.

Пешие прогулки также полезны для сердца и обеспечивают более быстрое сжигание калорий за меньший промежуток времени. Ни одно из этих упражнений не лучше другого.

Они оба улучшают работу сердца и легких, как пешие прогулки, так и ходьба могут помочь вам похудеть.

Вы хотите сжечь как можно больше калорий — отправляйтесь в поход.

Количество калорий, которые вы можете сжечь в походе и на прогулке, в основном зависит от веса, класса тропы и веса, который вы несете на спине. Другие факторы включают погоду, возраст и пол, а также рельеф местности.

Согласно исследованиям, пешие прогулки на свежем воздухе в окружении природы расширяют ваше мировоззрение.

Хотя вы можете сжечь около 100 калорий за милю при ходьбе, можно легко удвоить эту цифру во время похода. И если вы закинете на спину тяжелый рюкзак и преодолеете крутой и тяжелый рельеф, это число может возрасти до более чем 500 калорий в час.

Нет времени ехать на природу? Отправляйтесь в городской поход, где вы, нагруженные рюкзаком, гуляете по холмистому району. Если вы используете трекинговые палки и двигаетесь быстрым темпом, движения руками добавляют интенсивности вашей аэробной тренировке, помогая ускорить сжигание калорий.

Самый дешевый вариант фитнеса

Прогулки бесплатны. Просто наденьте удобную свободную одежду и удобную обувь, а затем отправляйтесь к двери.

Хотя пешие прогулки сами по себе не опасны, они несут в себе риски. Походы могут быть сложными для новичков, не знакомых с рельефом местности.

Уходите от стресса

И ходьба, и пешие прогулки помогают снизить стресс, как и большинство видов физической активности. По данным Американской ассоциации тревоги и депрессии, физические упражнения также отлично повышают бдительность и концентрацию, уменьшают усталость и улучшают ваши общие когнитивные способности.

Но пешие прогулки дают дополнительные умиротворяющие преимущества, поскольку проводятся на природе.