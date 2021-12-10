Тема спорту під час місячних поросла міфами й упередженнями. Нерідко в “ці дні” хочеться забути не лише про тренування, а й про звичне активне життя. Однак лежати в ліжку — не вихід.

Лікарка-гінеколог, кандидат медичних наук Оксана Негрич розкаже, чи можна займатися спортом під час місячних та яких порад слід дотримуватися.

Чи варто тренуватись у “ці дні”

Через погане самопочуття жінки часто відмовляють собі у тренуваннях. Але насправді заняття спортом під час місячних не зашкодять здоров’ю.

Навпаки — дослідження підтверджують, що тренування дуже сприятливо впливають на перебіг місячних. Спорт допоможе зменшити больовий синдром і покращить відтік крові. Крім того, фізична активність забезпечує хороше самопочуття і гарний настрій, які позитивно впливають на загальний стан здоров’я жінки.

Чому спорт зменшує біль і піднімає настрій

Больові відчуття під час “критичних днів” зумовлені виділенням речовин, які мають назву простагландини. Вони відповідають за запальні процеси в організмі та збільшують чутливість рецепторів до болю. Саме тому під час місячних жінки можуть відчувати дискомфорт.

Фізичні навантаження послаблюють утворення простагландинів і посилююють їх розпад. Тобто спорт діє так само, як і знеболювальні препарати.

– У результаті отримуємо зменшення больового синдрому і відповідно — покращення настрою. До того ж спорт сприяє виробленню гормонів ендорфіну і серотоніну, які також мають знеболювальну дію, — каже гінеколог.

Який вид спорту обрати в “ці дні”

Під час місячних жінка може займатися будь-яким видом спорту, який їй комфортний і до якого вона звикла. Не потрібно себе обмежувати тільки через те, що відбувається період менструації.

Побутує думка, що водні види спорту під забороною. Проте це не так, варто лише пам’ятати про інтимну гігієну. Зокрема, змінювати тампон слід одразу після завершення водного тренування.

– Взагалі будь-який вид спорту потребує вчасної заміни засобів інтимної гігієни. В жодному разі не застосовуйте подвійні методи гігієни, тобто прокладку і тампон одночасно. Це погіршить відтік крові й збільшить ризик інфекційних ускладнень, — наполягає лікарка.

Чи варто відмовитись від силових тренувань

Якщо вам подобаються тренування з використанням додаткової ваги, то немає сенсу відмовляти собі в них. Однак, за словами лікарки, варто пам’ятати про здоров’я м’язів тазового дна.

Тренування з підняттям ваги понад 10 кг можуть бути небезпечними для жінки, незалежно від періоду менструального циклу.

Чи є рясні місячні протипоказанням до спорту

Загалом рясні місячні не є протипоказанням до спорту. Однак якщо ви стикаєтеся з надмірними виділеннями, то краще звернутися до лікаря і встановити причину. Адже цей симптом може вказувати на наявність захворювання.

Єдиним протипоказанням може бути загальне погане самопочуття жінки. Якщо немає сил та бажання тренуватися під час місячних, то не потрібно себе примушувати. Як варіант — можна зменшити інтенсивність занять та повернутися до звичної активності після періоду менструації.