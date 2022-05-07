Біг – це один із найпопулярніших видів спорту, який допомагає підтримувати тіло у формі, позбавитися зайвої ваги.

У Центрі громадського здоров’я розповіли, чому людині варто почати бігати та чим це корисно.

Експерти зазначили, що біг допомагає відновити психічне здоров’я. Цей вид спорту знімає стрес, покращує настрій, збільшує кількість ендорфінів в організмі. Завдяки йому можна ефективно побороти тривожність.

Також біг покращує якість сну. Оскільки він належить до аеробних вправ, таким чином організм людини після пробіжки збільшить тривалість повільно-хвильового сну.

У ЦГЗ також наголосили, що цей вид спорту покращує серцево-судинну, метаболічну форму та профілактує ожиріння. Біг знижує артеріальний тиск та рівень холестерину. Дорослим рекомендовано займатися 40 хв 3–4 рази на тиждень.

– Якщо ви вагаєтеся, чи варто розпочинати бігати, відкидайте всі сумніви! Навіть 5-10 хв бігу на день із низькою інтенсивністю можуть покращити ваше життя, – додали експерти.

У випадку хронічних захворювань або проблем зі здоров’ям варто проконсультуватися з лікарем та обрати ті фізичні активності, які підійдуть саме вам.

Якщо ви бігаєте на свіжому повітрі, то при звуках повітряної тривоги припиніть бігти та пройдіть до укриття. У ЦГЗ радять бігати лише в безпечних місцях: спортивні майданчики та прогулянкові доріжки в парках. Якщо ви побачили підозрілий предмет – зверніться до поліції вашого міста за номером 102.

Джерело: ЦГЗ