Фитнес-тренер Александра Кобалинова в комментарии Фактам ICTV рассказала, как правильно бегать на беговой дорожке, чтобы эффективно похудеть.

— Очень важно начинать бег плавно, постепенно увеличивая нагрузку, то есть не следует входить сразу в интенсивный темп, — отмечает эксперт.

Для достижения максимального результата эксперт рекомендует два варианта жиросжигания.

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Низкая интенсивность для начинающих

Первый вариант — аэробный, минимально 30 минут при низкой интенсивности. По словам тренера, это может быть легкий бег или ходьба под углом.

— Здесь нужно понимать, что процесс сжигания жира начинается примерно с 30-й минуты, поэтому общая продолжительность тренировки должна составлять 45-60 минут, — отмечает Александра Кобалинова.

По ее словам, этот тип нагрузки подходит для начинающих.

Интервальность для продвинутых

Второй вариант — интервальный, который подразумевает чередование ходьбы и бега примерно по пять минут общей продолжительностью до 45 минут.

По словам эксперта, такой тип тренировки очень эффективно подстегивает обмен веществ, способствует похудению и рекомендован для продвинутого уровня подготовки.

Быстро бегать не обязательно

По словам Александры Кобалиновой, чтобы похудеть, быстро бегать не обязательно. Наоборот, по ее словам, при таком подходе больше развивается выносливость, нежели активизируется обмен веществ.

Поэтому для тех, кто хочет избавиться от лишних килограммов, оптимальна средняя интенсивность бега до одного часа. Либо интервальное чередование бега и ходьбы до 45 минут, еще раз уточнила тренер.