Фітнес-тренерка Олександра Кобалінова в коментарі Фактам ICTV розповіла, як правильно бігати на біговій доріжці, щоб ефективно схуднути.

– Дуже важливо починати біг плавно, поступово збільшуючи навантаження, тобто не слід входити одразу в інтенсивний темп, – зазначає експертка.

Для досягнення максимального результату експерт рекомендує два варіанти жироспалювання.

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Низька інтенсивність для початківців

Перший варіант – аеробний, мінімально 30 хвилин за низької інтенсивності. За словами тренера, це може бути легкий біг або ходьба під кутом.

– Тут потрібно розуміти, що процес спалювання жиру починається приблизно з 30-ї хвилини, тож загальна тривалість тренування має становити 45-60 хвилин, – зазначає Олександра Кобалінова.

За її словами, цей тип навантаження підходить для початківців.

Інтервальність для просунутих

Другий варіант – інтервальний, який передбачає чергування ходьби і бігу приблизно по п’ять хвилин загальною тривалістю до 45 хвилин.

За словами експерта, такий тип тренування дуже ефективно підстьобує обмін речовин, сприяє схудненню і рекомендований для просунутого рівня підготовки.

Швидко бігати не обов’язково

За словами Олександри Кобалінової, щоб схуднути, швидко бігати не обов’язково. Навпаки, за її словами, за такого підходу більше розвивається витривалість, ніж активізується обмін речовин.

Тому для тих, хто хоче позбутися зайвих кілограмів, оптимальна середня інтенсивність бігу до однієї години. Або інтервальне чергування бігу та ходьби до 45 хвилин, ще раз уточнила тренерка.