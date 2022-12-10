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Еда

Простые закуски для новогоднего стола

10 декабря 2022, 13:04
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
святковий стіл
Источник: Pexels

Закуски подаются к столу перед основными блюдами. Рецептов закусок множество – от простых до самых изысканных.

Это могут быть блюда из овощей, мяса, рыбы, сыра.

Шеф Евгений Клопотенко предлагает несколько новогодних столов.

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Бутерброды с запеченным перцем

брускета

Ингредиенты:

  • 3 сладких перца (желтый, зеленый, красный)
  • 2-3 ст. л. оливкового масла
  • половина лимона
  • 4-6 ломтиков хлеба100 г сыра
  • соль, перец по вкусу

Духовку разогрейте до 200 градусов. Перец промойте и просушите. Наколите перцы ножом или деревянной шпажкой, полейте оливковым маслом, посолите. Запекайте в разогретой духовке в течение 25-30 минут.

Еще горячие перцы переложите в пластиковый пакет и оставьте на 10 минут. Это нужно сделать, чтобы перец легко почистился от кожуры.

Почистите перец от кожуры, удалите сердцевину с семенами и порежьте кубиками мякоть.

Порезанный перец положите в блюдо, добавьте сок и цедру половины лимона и оливковое масло. Посолите и поперчите.

Ломтики хлеба подсушите на сковороде без растительного масла или в тостере. Сыр фета разомните вилкой и выложите на хлеб. Сверху выложите запеченный перец.

Шампиньоны с фетой

печериц

Ингредиенты:

  • 400 г шампиньонов
  • 200 гфеты
  • 2 зубчика чеснока
  • 5 веточек петрушки
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • черный свежемолотый перец по вкусу

Разогрейте духовку до 180 градусов. Оботрите от грязи шампиньоны и отделите ножки от шляпок. Ножки нам не понадобятся.

Выложите шляпки грибов на противень, застеленный пергаментом, полейте оливковым маслом и поставьте запекаться на 20 минут. Достаньте шампиньоны из духовки и дайте остыть.

Очистите зубчики чеснока и нарежьте мелкими кубиками. Выложите в миску вместе с фетой и иссеченными листьями петрушки.

Добавьте запеченные шляпки грибов и немного перемешайте. Посыпьте черным молотым перцем по вкусу. При желании выложите творог с чесноком в шляпки грибов.

Ребрышки по-техаски

реберця по-техаськи

Ингредиенты:

  • 1,5 кг свиных ребрышек из грудинки
  • 4 ст. л. острого кетчупа
  • 4 ст. л. меда
  • 2 ст. л. молотой паприки (или копченой паприки)
  • 4 ст. л. винного красного уксуса
  • 100 мл подсолнечного масла

Разогрейте духовку до 120 градусов. Зачистите от пленок свиные ребрышки из грудинки и сделайте маринад. В глубокой и широкой миске смешайте острый кетчуп, мед, молотую паприку (или копченую паприку), влейте винный красный уксус и подсолнечное масло. Посолите по вкусу и размешайте, чтобы все ингредиенты хорошо распределились.

Опустите в маринад ребрышки, а затем выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.

По желанию возьмите кулинарную кисточку и еще раз хорошо пройдите по ним маринадом.

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Ставьте запекаться на пять часов при температуре 120 градусов. Они будут томиться и станут невероятно мягкими. Затем достаньте, переложите на доску и отдохните 10 минут.

Источник: Евгений Клопотенко

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