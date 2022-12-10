Закуски подаются к столу перед основными блюдами. Рецептов закусок множество – от простых до самых изысканных.
Это могут быть блюда из овощей, мяса, рыбы, сыра.
Шеф Евгений Клопотенко предлагает несколько новогодних столов.
Бутерброды с запеченным перцем
Ингредиенты:
- 3 сладких перца (желтый, зеленый, красный)
- 2-3 ст. л. оливкового масла
- половина лимона
- 4-6 ломтиков хлеба100 г сыра
- соль, перец по вкусу
Духовку разогрейте до 200 градусов. Перец промойте и просушите. Наколите перцы ножом или деревянной шпажкой, полейте оливковым маслом, посолите. Запекайте в разогретой духовке в течение 25-30 минут.
Еще горячие перцы переложите в пластиковый пакет и оставьте на 10 минут. Это нужно сделать, чтобы перец легко почистился от кожуры.
Почистите перец от кожуры, удалите сердцевину с семенами и порежьте кубиками мякоть.
Порезанный перец положите в блюдо, добавьте сок и цедру половины лимона и оливковое масло. Посолите и поперчите.
Ломтики хлеба подсушите на сковороде без растительного масла или в тостере. Сыр фета разомните вилкой и выложите на хлеб. Сверху выложите запеченный перец.
Шампиньоны с фетой
Ингредиенты:
- 400 г шампиньонов
- 200 гфеты
- 2 зубчика чеснока
- 5 веточек петрушки
- 1 ст. л. оливкового масла
- черный свежемолотый перец по вкусу
Разогрейте духовку до 180 градусов. Оботрите от грязи шампиньоны и отделите ножки от шляпок. Ножки нам не понадобятся.
Выложите шляпки грибов на противень, застеленный пергаментом, полейте оливковым маслом и поставьте запекаться на 20 минут. Достаньте шампиньоны из духовки и дайте остыть.
Очистите зубчики чеснока и нарежьте мелкими кубиками. Выложите в миску вместе с фетой и иссеченными листьями петрушки.
Добавьте запеченные шляпки грибов и немного перемешайте. Посыпьте черным молотым перцем по вкусу. При желании выложите творог с чесноком в шляпки грибов.
Ребрышки по-техаски
Ингредиенты:
- 1,5 кг свиных ребрышек из грудинки
- 4 ст. л. острого кетчупа
- 4 ст. л. меда
- 2 ст. л. молотой паприки (или копченой паприки)
- 4 ст. л. винного красного уксуса
- 100 мл подсолнечного масла
Разогрейте духовку до 120 градусов. Зачистите от пленок свиные ребрышки из грудинки и сделайте маринад. В глубокой и широкой миске смешайте острый кетчуп, мед, молотую паприку (или копченую паприку), влейте винный красный уксус и подсолнечное масло. Посолите по вкусу и размешайте, чтобы все ингредиенты хорошо распределились.
Опустите в маринад ребрышки, а затем выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
По желанию возьмите кулинарную кисточку и еще раз хорошо пройдите по ним маринадом.
Ставьте запекаться на пять часов при температуре 120 градусов. Они будут томиться и станут невероятно мягкими. Затем достаньте, переложите на доску и отдохните 10 минут.
Источник: Евгений Клопотенко