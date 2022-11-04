Маринованные грибы – это вкусная закуска, которая подойдет для любого праздничного стола. Большое преимущество маринованных грибов в том, что их можно подавать как отдельное блюдо или добавлять в различные салаты.
Самым популярным вариантом для маринования остаются шампиньоны. Как замариновать шампиньоны в домашних условиях – далее в материале Фактов ICTV.
Быстрый рецепт маринованных шампиньонов
Ингредиенты:
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- шампиньоны – 500 г;
- подсолнечное масло – 50 мл;
- уксус – 2 ст.л;
- чеснок – 3 зубчика;
- вода – 50 мл;
- соль – 1 ч.л;
- черный перец горошком – 10 шт;
- сахар – 1 ч.л;
- лавровый лист – 2 шт.
Приготовление:
- Тщательно помойте шампиньоны и положите их в миску.
- В отдельной кастрюле соедините воду, уксус, растительное масло, соль, сахар, лавровый лист, горошки перца и нарезанный чеснок.
- Тщательно перемешайте маринад и выложите грибы в кастрюлю.
- Поставьте шампиньоны с маринадом на огонь и варите еще 5 мин после закипания.
- Шампиньоны вместе с маринадом переложите в банку и подождите, пока они полностью остынут.
- После охлаждения поставьте банку на несколько часов в холодильник.
Через 2-3 часа можете доставать шампиньоны и наслаждаться результатом.
Маринованные шампиньоны на зиму
Ингредиенты:
- шампиньоны – 2 кг;
- вода – 1 л;
- уксус – 150 мл;
- соль – 30 гр;
- сахар – 20 г;
- лавровый лист – 6 шт;
- черный перец горошком — 10 шт;
- душистый перец горошком – 10 шт;
- гвоздика – 6 шт;
- чеснок – 4 зубчика.
Приготовление:
- Тщательно переберите и промойте шампиньоны.
- Поместите грибы в глубокую кастрюлю, залейте водой и поставьте на огонь.
- После закипания варите шампиньоны еще 20 мин.
- Слейте воду и оставьте грибы отдыхать.
- Теперь приготовьте маринад: в отдельную кастрюлю вылейте воду и добавьте соль, сахар, растительное масло, уксус.
- Тщательно размешайте жидкость и поставьте на огонь. После закипания маринада добавьте грибы.
- Кипятите шампиньоны еще 3-5 мин.
- Возьмите несколько поллитровых банок, на дно каждой поместите измельченный чеснок, по несколько горошин черного и душистого перца, гвоздику и лавровый лист.
- Наполните банки шампиньонами с маринадом и закрутите крышками.
- После охлаждения переставьте банки в холодильник.
Маринованные шампиньоны на зиму готовы! Приятного аппетита!
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