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Еда

Маринованные шампиньоны за несколько часов: как быстро приготовить вкусную закуску

4 ноября 2022, 13:49
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Маринованные шампиньоны за несколько часов: как быстро приготовить вкусную закуску
Источник: Depositphotos

Маринованные грибы – это вкусная закуска, которая подойдет для любого праздничного стола. Большое преимущество маринованных грибов в том, что их можно подавать как отдельное блюдо или добавлять в различные салаты.

Самым популярным вариантом для маринования остаются шампиньоны. Как замариновать шампиньоны в домашних условиях – далее в материале Фактов ICTV.

Быстрый рецепт маринованных шампиньонов

Ингредиенты:

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  • шампиньоны – 500 г;
  • подсолнечное масло – 50 мл;
  • уксус – 2 ст.л;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • вода – 50 мл;
  • соль – 1 ч.л;
  • черный перец горошком – 10 шт;
  • сахар – 1 ч.л;
  • лавровый лист – 2 шт.

Приготовление:

  1. Тщательно помойте шампиньоны и положите их в миску.
  2. В отдельной кастрюле соедините воду, уксус, растительное масло, соль, сахар, лавровый лист, горошки перца и нарезанный чеснок.
  3. Тщательно перемешайте маринад и выложите грибы в кастрюлю.
  4. Поставьте шампиньоны с маринадом на огонь и варите еще 5 мин после закипания.
  5. Шампиньоны вместе с маринадом переложите в банку и подождите, пока они полностью остынут.
  6. После охлаждения поставьте банку на несколько часов в холодильник.

Через 2-3 часа можете доставать шампиньоны и наслаждаться результатом.

Маринованные шампиньоны на зиму

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 2 кг;
  • вода – 1 л;
  • уксус – 150 мл;
  • соль – 30 гр;
  • сахар – 20 г;
  • лавровый лист – 6 шт;
  • черный перец горошком — 10 шт;
  • душистый перец горошком – 10 шт;
  • гвоздика – 6 шт;
  • чеснок – 4 зубчика.

Приготовление:

  1. Тщательно переберите и промойте шампиньоны.
  2. Поместите грибы в глубокую кастрюлю, залейте водой и поставьте на огонь.
  3. После закипания варите шампиньоны еще 20 мин.
  4. Слейте воду и оставьте грибы отдыхать.
  5. Теперь приготовьте маринад: в отдельную кастрюлю вылейте воду и добавьте соль, сахар, растительное масло, уксус.
  6. Тщательно размешайте жидкость и поставьте на огонь. После закипания маринада добавьте грибы.
  7. Кипятите шампиньоны еще 3-5 мин.
  8. Возьмите несколько поллитровых банок, на дно каждой поместите измельченный чеснок, по несколько горошин черного и душистого перца, гвоздику и лавровый лист.
  9. Наполните банки шампиньонами с маринадом и закрутите крышками.
  10. После охлаждения переставьте банки в холодильник.

Маринованные шампиньоны на зиму готовы! Приятного аппетита!

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Гриби Кулінарні рецепти Рецепти
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