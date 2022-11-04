Маринованные грибы – это вкусная закуска, которая подойдет для любого праздничного стола. Большое преимущество маринованных грибов в том, что их можно подавать как отдельное блюдо или добавлять в различные салаты.

Самым популярным вариантом для маринования остаются шампиньоны. Как замариновать шампиньоны в домашних условиях – далее в материале Фактов ICTV.

Быстрый рецепт маринованных шампиньонов

Ингредиенты:

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шампиньоны – 500 г;

подсолнечное масло – 50 мл;

уксус – 2 ст.л;

чеснок – 3 зубчика;

вода – 50 мл;

соль – 1 ч.л;

черный перец горошком – 10 шт;

сахар – 1 ч.л;

лавровый лист – 2 шт.

Приготовление:

Тщательно помойте шампиньоны и положите их в миску. В отдельной кастрюле соедините воду, уксус, растительное масло, соль, сахар, лавровый лист, горошки перца и нарезанный чеснок. Тщательно перемешайте маринад и выложите грибы в кастрюлю. Поставьте шампиньоны с маринадом на огонь и варите еще 5 мин после закипания. Шампиньоны вместе с маринадом переложите в банку и подождите, пока они полностью остынут. После охлаждения поставьте банку на несколько часов в холодильник.

Через 2-3 часа можете доставать шампиньоны и наслаждаться результатом.

Маринованные шампиньоны на зиму

Ингредиенты:

шампиньоны – 2 кг;

вода – 1 л;

уксус – 150 мл;

соль – 30 гр;

сахар – 20 г;

лавровый лист – 6 шт;

черный перец горошком — 10 шт;

душистый перец горошком – 10 шт;

гвоздика – 6 шт;

чеснок – 4 зубчика.

Приготовление:

Тщательно переберите и промойте шампиньоны. Поместите грибы в глубокую кастрюлю, залейте водой и поставьте на огонь. После закипания варите шампиньоны еще 20 мин. Слейте воду и оставьте грибы отдыхать. Теперь приготовьте маринад: в отдельную кастрюлю вылейте воду и добавьте соль, сахар, растительное масло, уксус. Тщательно размешайте жидкость и поставьте на огонь. После закипания маринада добавьте грибы. Кипятите шампиньоны еще 3-5 мин. Возьмите несколько поллитровых банок, на дно каждой поместите измельченный чеснок, по несколько горошин черного и душистого перца, гвоздику и лавровый лист. Наполните банки шампиньонами с маринадом и закрутите крышками. После охлаждения переставьте банки в холодильник.

Маринованные шампиньоны на зиму готовы! Приятного аппетита!