Мариновані гриби – це смачна закуска, яка підійде для будь-якого святкового столу. Велика перевага маринованих грибів у тому, що їх можна подавати як окрему страву або додавати у різні салати.
Найпопулярнішим варіантом для маринування залишаються печериці. Як замаринувати печериці в домашніх умовах – далі в матеріалі Фактів ICTV.
Швидкий рецепт маринованих печериць
Інгредієнти:
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- печериці – 500 г;
- соняшникова олія – 50 мл;
- оцет – 2 ст.л;
- часник – 3 зубчики;
- вода – 50 мл;
- сіль – 1 ч.л;
- чорний перець горошком – 10 шт;
- цукор – 1 ч.л;
- лавровий лист – 2 шт.
Приготування:
- Ретельно помийте печериці та перекиньте їх у миску.
- В окремій каструлі зʼєднайте воду, оцет, олію, сіль, цукор, лавровий листок, горошки перцю та нарізаний часник.
- Ретельно перемішайте маринад та викладіть у каструлю гриби.
- Поставте печериці з маринадом на вогонь та варіть ще 5 хв після закипання.
- Печериці разом з маринадом перекладіть у банку та почекайте, поки вони повністю охолонуть.
- Після охолодження поставте банку на кілька годин в холодильник.
Через 2-3 години можете діставати печериці та насолоджуватися результатом.
Мариновані печериці на зиму
Інгредієнти:
- печериці – 2 кг;
- вода – 1 л;
- оцет – 150 мл;
- сіль – 30 гр;
- цукор – 20 г;
- лавровий лист – 6 шт;
- чорний перець горошком – 10 шт;
- запашний перець горошком – 10 шт;
- гвоздика – 6 шт;
- часник – 4 зубчики.
Приготування:
- Ретельно переберіть та помийте печериці.
- Помістіть гриби у глибоку каструлю, залийте водою та поставте на вогонь.
- Після закипання варіть печериці ще 20 хв.
- Злийте воду та залиште гриби відпочивати.
- Тепер приготуйте маринад: в окрему каструлю вилийте воду та додайте сіль, цукор, олію, оцет.
- Ретельно перемішайте рідину та поставте на вогонь. Після закипання маринаду додайте гриби.
- Кипʼятіть печериці ще 3-5 хв.
- Візьміть кілька півлітрових банок, на дно кожної помістіть подріблений часник, по кілька горошин чорного та запашного перцю, гвоздику та лавровий лист.
- Наповніть банки печерицями з маринадом та закрутіть кришками.
- Після охолодження переставте банки у холодильник.
Мариновані печериці на зиму готові! Смачного!
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