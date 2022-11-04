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Їжа

Мариновані печериці за кілька годин: як швидко приготувати смачну закуску

4 Листопада 2022, 13:49
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Мариновані печериці за кілька годин: як швидко приготувати смачну закуску
Джерело: Depositphotos

Мариновані гриби – це смачна закуска, яка підійде для будь-якого святкового столу. Велика перевага маринованих грибів у тому, що їх можна подавати як окрему страву або додавати у різні салати.

Найпопулярнішим варіантом для маринування залишаються печериці. Як замаринувати печериці в домашніх умовах – далі в матеріалі Фактів ICTV.

Швидкий рецепт маринованих печериць

Інгредієнти:

Зараз дивляться
  • печериці – 500 г;
  • соняшникова олія – 50 мл;
  • оцет – 2 ст.л;
  • часник – 3 зубчики;
  • вода – 50 мл;
  • сіль – 1 ч.л;
  • чорний перець горошком – 10 шт;
  • цукор – 1 ч.л;
  • лавровий лист – 2 шт.

Приготування:

  1. Ретельно помийте печериці та перекиньте їх у миску.
  2. В окремій каструлі зʼєднайте воду, оцет, олію, сіль, цукор, лавровий листок, горошки перцю та нарізаний часник.
  3. Ретельно перемішайте маринад та викладіть у каструлю гриби.
  4. Поставте печериці з маринадом на вогонь та варіть ще 5 хв після закипання.
  5. Печериці разом з маринадом перекладіть у банку та почекайте, поки вони повністю охолонуть.
  6. Після охолодження поставте банку на кілька годин в холодильник.

Через 2-3 години можете діставати печериці та насолоджуватися результатом.

Мариновані печериці на зиму

Інгредієнти:

  • печериці – 2 кг;
  • вода – 1 л;
  • оцет – 150 мл;
  • сіль – 30 гр;
  • цукор – 20 г;
  • лавровий лист – 6 шт;
  • чорний перець горошком – 10 шт;
  • запашний перець горошком – 10 шт;
  • гвоздика – 6 шт;
  • часник – 4 зубчики.

Приготування:

  1. Ретельно переберіть та помийте печериці.
  2. Помістіть гриби у глибоку каструлю, залийте водою та поставте на вогонь.
  3. Після закипання варіть печериці ще 20 хв.
  4. Злийте воду та залиште гриби відпочивати.
  5. Тепер приготуйте маринад: в окрему каструлю вилийте воду та додайте сіль, цукор, олію, оцет.
  6. Ретельно перемішайте рідину та поставте на вогонь. Після закипання маринаду додайте гриби.
  7. Кипʼятіть печериці ще 3-5 хв.
  8. Візьміть кілька півлітрових банок, на дно кожної помістіть подріблений часник, по кілька горошин чорного та запашного перцю, гвоздику та лавровий лист.
  9. Наповніть банки печерицями з маринадом та закрутіть кришками.
  10. Після охолодження переставте банки у холодильник.

Мариновані печериці на зиму готові! Смачного!

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Гриби Кулінарні рецепти Рецепти
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