Мариновані гриби – це смачна закуска, яка підійде для будь-якого святкового столу. Велика перевага маринованих грибів у тому, що їх можна подавати як окрему страву або додавати у різні салати.

Найпопулярнішим варіантом для маринування залишаються печериці. Як замаринувати печериці в домашніх умовах – далі в матеріалі Фактів ICTV.

Швидкий рецепт маринованих печериць

Інгредієнти:

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печериці – 500 г;

соняшникова олія – 50 мл;

оцет – 2 ст.л;

часник – 3 зубчики;

вода – 50 мл;

сіль – 1 ч.л;

чорний перець горошком – 10 шт;

цукор – 1 ч.л;

лавровий лист – 2 шт.

Приготування:

Ретельно помийте печериці та перекиньте їх у миску. В окремій каструлі зʼєднайте воду, оцет, олію, сіль, цукор, лавровий листок, горошки перцю та нарізаний часник. Ретельно перемішайте маринад та викладіть у каструлю гриби. Поставте печериці з маринадом на вогонь та варіть ще 5 хв після закипання. Печериці разом з маринадом перекладіть у банку та почекайте, поки вони повністю охолонуть. Після охолодження поставте банку на кілька годин в холодильник.

Через 2-3 години можете діставати печериці та насолоджуватися результатом.

Мариновані печериці на зиму

Інгредієнти:

печериці – 2 кг;

вода – 1 л;

оцет – 150 мл;

сіль – 30 гр;

цукор – 20 г;

лавровий лист – 6 шт;

чорний перець горошком – 10 шт;

запашний перець горошком – 10 шт;

гвоздика – 6 шт;

часник – 4 зубчики.

Приготування:

Ретельно переберіть та помийте печериці. Помістіть гриби у глибоку каструлю, залийте водою та поставте на вогонь. Після закипання варіть печериці ще 20 хв. Злийте воду та залиште гриби відпочивати. Тепер приготуйте маринад: в окрему каструлю вилийте воду та додайте сіль, цукор, олію, оцет. Ретельно перемішайте рідину та поставте на вогонь. Після закипання маринаду додайте гриби. Кипʼятіть печериці ще 3-5 хв. Візьміть кілька півлітрових банок, на дно кожної помістіть подріблений часник, по кілька горошин чорного та запашного перцю, гвоздику та лавровий лист. Наповніть банки печерицями з маринадом та закрутіть кришками. Після охолодження переставте банки у холодильник.

Мариновані печериці на зиму готові! Смачного!