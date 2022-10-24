Соусу з хрону віддають перевагу багато людей. Його можна легко приготувати вдома і подавати до холодця, м’яса та сала.

Соус славиться своєю гостротою та пікантним смаком. Щоб не ходити за ним у магазин, спробуйте приготувати хрін у домашніх умовах.

Як приготувати хрін із буряком – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Хрін з буряком: рецепт

Інгредієнти:

хрін (корінь) – 300 г;

буряк – 2 шт;

сіль – 2 л;

оцет – 4 ч. л;

цукор – 1,5 л;

вода – 350 мл.

Приготування: