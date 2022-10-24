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Їжа

Домашній хрін з буряком: рецепт страви покроково

24 Жовтня 2022, 18:58
Анна Голішевська Редакторка сайту
Хрін
Джерело: Unsplash

Соусу з хрону віддають перевагу багато людей. Його можна легко приготувати вдома і подавати до холодця, м’яса та сала.

Соус славиться своєю гостротою та пікантним смаком. Щоб не ходити за ним у магазин, спробуйте приготувати хрін у домашніх умовах.

Як приготувати хрін із буряком – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

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Хрін з буряком: рецепт

Інгредієнти:

  • хрін (корінь) – 300 г;
  • буряк – 2 шт;
  • сіль – 2 л;
  • оцет – 4 ч. л;
  • цукор – 1,5 л;
  • вода – 350 мл.

Приготування:

  1. Помийте та почистіть хрін та буряк.
  2. Корінь натріть на дрібній терці та перекладіть у банку.
  3. Банка має бути простерилізованою, кришка – теж.
  4. Буряк натріть теж, але на великій тертці. Залийте його кип’яченою водою (теплою).
  5. Залишіть його настоятися на 15 хв.
  6. Процідіть буряк за допомогою марлі у банку, де зберігається хрін.
  7. Додайте у цю банку сіль, оцет та цукор.
  8. Перемішайте та закрийте кришкою.
  9. Поставте хрін у холодильник, щоб він настоявся.
  10. Домашній хрін можна їсти вже наступного дня після того, як поставили його в холодильник.
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