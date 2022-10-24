Соусу з хрону віддають перевагу багато людей. Його можна легко приготувати вдома і подавати до холодця, м’яса та сала.
Соус славиться своєю гостротою та пікантним смаком. Щоб не ходити за ним у магазин, спробуйте приготувати хрін у домашніх умовах.
Як приготувати хрін із буряком – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.
Зараз дивляться
Хрін з буряком: рецепт
Інгредієнти:
- хрін (корінь) – 300 г;
- буряк – 2 шт;
- сіль – 2 л;
- оцет – 4 ч. л;
- цукор – 1,5 л;
- вода – 350 мл.
Приготування:
- Помийте та почистіть хрін та буряк.
- Корінь натріть на дрібній терці та перекладіть у банку.
- Банка має бути простерилізованою, кришка – теж.
- Буряк натріть теж, але на великій тертці. Залийте його кип’яченою водою (теплою).
- Залишіть його настоятися на 15 хв.
- Процідіть буряк за допомогою марлі у банку, де зберігається хрін.
- Додайте у цю банку сіль, оцет та цукор.
- Перемішайте та закрийте кришкою.
- Поставте хрін у холодильник, щоб він настоявся.
- Домашній хрін можна їсти вже наступного дня після того, як поставили його в холодильник.