Соус из хрена предпочитают многие. Его можно с легкостью приготовить дома и подавать к холодцу, мясу и салу. Соус славится своей остротой и пикантным вкусом.

Чтобы не ходить за ним в магазин, попробуйте приготовить хрен в домашних условиях.

Как приготовить хрен со свеклой – смотрите в материале Фактов ICTV.

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Хрен со свеклой: рецепт

Ингредиенты:

хрен (корень) – 300 г;

свекла – 2 шт;

соль – 2 л;

уксус – 4 ч.л;

сахар – 1,5 л;

вода – 350 мл.

Приготовление: