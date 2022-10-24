Соус из хрена предпочитают многие. Его можно с легкостью приготовить дома и подавать к холодцу, мясу и салу. Соус славится своей остротой и пикантным вкусом.
Чтобы не ходить за ним в магазин, попробуйте приготовить хрен в домашних условиях.
Как приготовить хрен со свеклой – смотрите в материале Фактов ICTV.
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Хрен со свеклой: рецепт
Ингредиенты:
- хрен (корень) – 300 г;
- свекла – 2 шт;
- соль – 2 л;
- уксус – 4 ч.л;
- сахар – 1,5 л;
- вода – 350 мл.
Приготовление:
- В первую очередь помойте и почистите хрен и свеклу.
- Корень натрите на мелкой терке и переложите в банку.
- Банка должна быть простерилизованной, крышка – тоже.
- Свеклу натрите тоже, но на крупной терке. Залейте ее кипяченой водой (теплой).
- Оставьте настояться на 15 мин.
- Процедите с помощью марли в банку, где хранится хрен.
- Добавьте в эту банку соль, уксус и сахар.
- Перемешайте и закройте крышкой.
- Положите хрен в холодильник для того, чтобы он настоялся.
- Домашний хрен можно есть уже на следующий день после того, как поставили его в холодильник.