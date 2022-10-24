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Домашний хрен со свеклой: рецепт блюда пошагово

24 октября 2022, 18:58
Анна Голишевская Редактор сайта
Хрін
Источник: Unsplash

Соус из хрена предпочитают многие. Его можно с легкостью приготовить дома и подавать к холодцу, мясу и салу. Соус славится своей остротой и пикантным вкусом.

Чтобы не ходить за ним в магазин, попробуйте приготовить хрен в домашних условиях.

Как приготовить хрен со свеклой – смотрите в материале Фактов ICTV.

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Хрен со свеклой: рецепт

Ингредиенты: 

  • хрен (корень) –  300 г;
  • свекла –  2 шт;
  • соль –  2 л;
  • уксус –  4 ч.л;
  • сахар –  1,5 л;
  • вода –  350 мл.

Приготовление:

  1. В первую очередь помойте и почистите хрен и свеклу.
  2. Корень натрите на мелкой терке и переложите в банку.
  3. Банка должна быть простерилизованной, крышка –  тоже.
  4. Свеклу натрите тоже, но на крупной терке. Залейте ее кипяченой водой (теплой).
  5. Оставьте  настояться на 15 мин.
  6. Процедите с помощью марли в банку, где хранится хрен.
  7. Добавьте в эту банку соль, уксус и сахар.
  8. Перемешайте и закройте крышкой.
  9. Положите хрен в холодильник для того, чтобы он настоялся.
  10. Домашний хрен можно есть уже на следующий день после того, как поставили его в холодильник.
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