Кетчуп — соус, в состав которого входят томаты, уксус, соль, перец и другие специи.

Сегодня купить его можно в любом магазине. Но, чтобы кетчуп был не только вкусный, но и полезный, готовить его лучше самому.

Как приготовить кетчуп в домашних условиях на зиму — читайте в материале Фактов ICTV.

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Рецепт домашнего кетчупа на зиму

Ингредиенты:

спелые помидоры — 5 кг;

лук – 1,5 кг;

сахар — 500 г;

соль — 3 ст. л;

перец черный молотый – 1 ч. л;

корица — 2 ч. л;

гвоздика (бутоны) – 8 шт;

уксус 6% — 250 мл.

Приготовление:

Тщательно помойте и порежьте помидоры. Почистите, помойте и нарежьте лук. С помощью мясорубки измельчите помидоры и лук. Перелейте массу в кастрюлю и варите на маленьком огне около 30 мин (помидоры нужно постоянно помешивать). По истечению времени, пропустите томатную массу через дуршлаг. Это поможет избавиться от шкур и семян. Полученное пюре перелейте в кастрюлю и тушите 2 ч на малом огне. Добавьте сахар, соль и черный перец. Тщательно перемешайте будущий кетчуп и варите еще 2 ч. Масса уварится и начнет густеть — можете добавлять корицу, гвоздику и уксус. Тушите кетчуп еще около 15-20 мин. Попробуйте массу, возможно нужно добавить соли или сахара. Когда кетчуп приготовится, распределите его по стерилизованным банкам и закатайте крышками.

Домашний кетчуп для зимних блюд готов. Приятного аппетита!