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Рецепт домашнего кетчупа: как приготовить томатный соус на зиму

24 августа 2022, 14:45
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Рецепт домашнего кетчупа: как приготовить томатный соус на зиму
Источник: Depositphotos

Кетчуп — соус, в состав которого входят томаты, уксус, соль, перец и другие специи.

Сегодня купить его можно в любом магазине. Но, чтобы кетчуп был не только вкусный, но и полезный, готовить его лучше самому.

Как приготовить кетчуп в домашних условиях на зиму — читайте в материале Фактов ICTV.

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Рецепт домашнего кетчупа на зиму

Ингредиенты:

  • спелые помидоры — 5 кг;
  • лук – 1,5 кг;
  • сахар — 500 г;
  • соль — 3 ст. л;
  • перец черный молотый – 1 ч. л;
  • корица — 2 ч. л;
  • гвоздика (бутоны) – 8 шт;
  • уксус 6% — 250 мл.

Фото: Depositphotos

Приготовление:

  1. Тщательно помойте и порежьте помидоры.
  2. Почистите, помойте и нарежьте лук.
  3. С помощью мясорубки измельчите помидоры и лук.
  4. Перелейте массу в кастрюлю и варите на маленьком огне около 30 мин (помидоры нужно постоянно помешивать).
  5. По истечению времени, пропустите томатную массу через дуршлаг. Это поможет избавиться от шкур и семян.
  6. Полученное пюре перелейте в кастрюлю и тушите 2 ч на малом огне.
  7. Добавьте сахар, соль и черный перец.
  8. Тщательно перемешайте будущий кетчуп и варите еще 2 ч.
  9. Масса уварится и начнет густеть — можете добавлять корицу, гвоздику и уксус.
  10. Тушите кетчуп еще около 15-20 мин.
  11. Попробуйте массу, возможно нужно добавить соли или сахара.
  12. Когда кетчуп приготовится, распределите его по стерилизованным банкам и закатайте крышками.

Домашний кетчуп для зимних блюд готов. Приятного аппетита!

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