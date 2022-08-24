Кетчуп — соус, в состав которого входят томаты, уксус, соль, перец и другие специи.
Сегодня купить его можно в любом магазине. Но, чтобы кетчуп был не только вкусный, но и полезный, готовить его лучше самому.
Как приготовить кетчуп в домашних условиях на зиму — читайте в материале Фактов ICTV.
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Рецепт домашнего кетчупа на зиму
Ингредиенты:
- спелые помидоры — 5 кг;
- лук – 1,5 кг;
- сахар — 500 г;
- соль — 3 ст. л;
- перец черный молотый – 1 ч. л;
- корица — 2 ч. л;
- гвоздика (бутоны) – 8 шт;
- уксус 6% — 250 мл.
Приготовление:
- Тщательно помойте и порежьте помидоры.
- Почистите, помойте и нарежьте лук.
- С помощью мясорубки измельчите помидоры и лук.
- Перелейте массу в кастрюлю и варите на маленьком огне около 30 мин (помидоры нужно постоянно помешивать).
- По истечению времени, пропустите томатную массу через дуршлаг. Это поможет избавиться от шкур и семян.
- Полученное пюре перелейте в кастрюлю и тушите 2 ч на малом огне.
- Добавьте сахар, соль и черный перец.
- Тщательно перемешайте будущий кетчуп и варите еще 2 ч.
- Масса уварится и начнет густеть — можете добавлять корицу, гвоздику и уксус.
- Тушите кетчуп еще около 15-20 мин.
- Попробуйте массу, возможно нужно добавить соли или сахара.
- Когда кетчуп приготовится, распределите его по стерилизованным банкам и закатайте крышками.
Домашний кетчуп для зимних блюд готов. Приятного аппетита!
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