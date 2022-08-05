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Еда

Рецепты закруток из перезревших огурцов: интересные идеи

5 августа 2022, 20:16
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Рецепты закруток из перезревших огурцов: интересные идеи
Источник: Depositphotos

Огурцы стоит собирать каждые три дня, если интервал будет длиннее, они перерастут и превратятся в великанов. Переросшие огурцы сложно закрутить, поэтому приходится придумывать разнообразные блюда.

Что можно приготовить с переросших огурцов — читайте в нашем материале.

Рецепт салата на зиму

Ингредиенты:

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  • перезревшие огурцы — 5 кг;
  • томатная паста — 250 г;
  • сахар — 250 г;
  • масло — 150 мл;
  • натертый чеснок — 150 г;
  • лимонная кислота — 1 ч. л;
  • соль — 3 ст. л.

Приготовление:

  1. Тщательно помойте и нарежьте огурцы ломтиками.
  2. Перекиньте нарезанные огурцы в кастрюлю и залейте томатной пастой.
  3. Добавьте масло, соль, сахар и натертый чеснок и тщательно перемешайте.
  4. Поставьте кастрюлю на огонь, доведите огурцы до кипения и варите в течение пяти минут.
  5. На слабом огне варите еще 10 мин.
  6. Параллельно простерилизуйте банки.
  7. Распределите горячие огурцы по банкам и закатайте крышками.

Вкусный салат на зиму из переспевших огурцов готов!

Вкусная закуска из огурцов на зиму

Ингредиенты:

  • огурцы — 4 кг;
  • лук — 1 кг;
  • чеснок — 150 г;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • масло — 100 г;
  • уксус — 25 г;
  • соль — 100 г;
  • сахар — 100 г.

Приготовление:

  1. Помойте и кружочками нарежьте огурцы.
  2. Лук почистите и тоже нарежьте полукольцами.
  3. Чеснок можно тоже мелко нарезать или воспользоваться чеснокодавкой.
  4. Смешайте все ингредиенты и добавьте сахар, перец, масло, соль и уксус.
  5. Все тщательно перемешайте.
  6. Полученный салат разложите по литровым банкам и стерилизуйте около 20 мин.

Вкусная зимняя закуска из огурцов готова!

Икра из перезревших огурцов

Ингредиенты:

  • огурцы — 5 шт;
  • луковица — 1 шт;
  • помидоры крупные — 4 шт;
  • морковь — 3 шт;
  • сладкий перец — 2 шт;
  • масла — 50 мл;
  • соль — 10 г;
  • черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Помойте и почистите огурцы и уберите семена.
  2. Сладкий перец тоже почистите от семян.
  3. Тщательно помойте морковь и натрите на крупной терке.
  4. Помидоры, сладкий перец и огурцы порежьте на мелкие кубики (можно воспользоваться блендером).
  5. Большую сковородку поставьте на огонь и добавьте немного масла.
  6. Закиньте на сковородку огурцы и ждите пока они начнут выпускать сок.
  7. Когда огуречный сок начнет испаряться, добавьте помидоры, перец и морковь.
  8. Теперь добавьте специи и готовьте около 20-30 мин.
  9. Время от времени помешивайте будущую икру.
  10. Когда все овощи станут мягкими, можна фасовать по банкам.
  11. Горячую икру выложите в простерилизованные банки и закрутите.

Когда огуречная икра остынет, можно отправлять ее в холодильник. Приятного аппетита!

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