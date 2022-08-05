Огурцы стоит собирать каждые три дня, если интервал будет длиннее, они перерастут и превратятся в великанов. Переросшие огурцы сложно закрутить, поэтому приходится придумывать разнообразные блюда.

Что можно приготовить с переросших огурцов — читайте в нашем материале.

Рецепт салата на зиму

Ингредиенты:

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перезревшие огурцы — 5 кг;

томатная паста — 250 г;

сахар — 250 г;

масло — 150 мл;

натертый чеснок — 150 г;

лимонная кислота — 1 ч. л;

соль — 3 ст. л.

Приготовление:

Тщательно помойте и нарежьте огурцы ломтиками. Перекиньте нарезанные огурцы в кастрюлю и залейте томатной пастой. Добавьте масло, соль, сахар и натертый чеснок и тщательно перемешайте. Поставьте кастрюлю на огонь, доведите огурцы до кипения и варите в течение пяти минут. На слабом огне варите еще 10 мин. Параллельно простерилизуйте банки. Распределите горячие огурцы по банкам и закатайте крышками.

Вкусный салат на зиму из переспевших огурцов готов!

Вкусная закуска из огурцов на зиму

Ингредиенты:

огурцы — 4 кг;

лук — 1 кг;

чеснок — 150 г;

черный молотый перец — по вкусу;

масло — 100 г;

уксус — 25 г;

соль — 100 г;

сахар — 100 г.

Приготовление:

Помойте и кружочками нарежьте огурцы. Лук почистите и тоже нарежьте полукольцами. Чеснок можно тоже мелко нарезать или воспользоваться чеснокодавкой. Смешайте все ингредиенты и добавьте сахар, перец, масло, соль и уксус. Все тщательно перемешайте. Полученный салат разложите по литровым банкам и стерилизуйте около 20 мин.

Вкусная зимняя закуска из огурцов готова!

Икра из перезревших огурцов

Ингредиенты:

огурцы — 5 шт;

луковица — 1 шт;

помидоры крупные — 4 шт;

морковь — 3 шт;

сладкий перец — 2 шт;

масла — 50 мл;

соль — 10 г;

черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

Помойте и почистите огурцы и уберите семена. Сладкий перец тоже почистите от семян. Тщательно помойте морковь и натрите на крупной терке. Помидоры, сладкий перец и огурцы порежьте на мелкие кубики (можно воспользоваться блендером). Большую сковородку поставьте на огонь и добавьте немного масла. Закиньте на сковородку огурцы и ждите пока они начнут выпускать сок. Когда огуречный сок начнет испаряться, добавьте помидоры, перец и морковь. Теперь добавьте специи и готовьте около 20-30 мин. Время от времени помешивайте будущую икру. Когда все овощи станут мягкими, можна фасовать по банкам. Горячую икру выложите в простерилизованные банки и закрутите.

Когда огуречная икра остынет, можно отправлять ее в холодильник. Приятного аппетита!