Огурцы стоит собирать каждые три дня, если интервал будет длиннее, они перерастут и превратятся в великанов. Переросшие огурцы сложно закрутить, поэтому приходится придумывать разнообразные блюда.
Что можно приготовить с переросших огурцов — читайте в нашем материале.
Рецепт салата на зиму
Ингредиенты:
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- перезревшие огурцы — 5 кг;
- томатная паста — 250 г;
- сахар — 250 г;
- масло — 150 мл;
- натертый чеснок — 150 г;
- лимонная кислота — 1 ч. л;
- соль — 3 ст. л.
Приготовление:
- Тщательно помойте и нарежьте огурцы ломтиками.
- Перекиньте нарезанные огурцы в кастрюлю и залейте томатной пастой.
- Добавьте масло, соль, сахар и натертый чеснок и тщательно перемешайте.
- Поставьте кастрюлю на огонь, доведите огурцы до кипения и варите в течение пяти минут.
- На слабом огне варите еще 10 мин.
- Параллельно простерилизуйте банки.
- Распределите горячие огурцы по банкам и закатайте крышками.
Вкусный салат на зиму из переспевших огурцов готов!
Вкусная закуска из огурцов на зиму
Ингредиенты:
- огурцы — 4 кг;
- лук — 1 кг;
- чеснок — 150 г;
- черный молотый перец — по вкусу;
- масло — 100 г;
- уксус — 25 г;
- соль — 100 г;
- сахар — 100 г.
Приготовление:
- Помойте и кружочками нарежьте огурцы.
- Лук почистите и тоже нарежьте полукольцами.
- Чеснок можно тоже мелко нарезать или воспользоваться чеснокодавкой.
- Смешайте все ингредиенты и добавьте сахар, перец, масло, соль и уксус.
- Все тщательно перемешайте.
- Полученный салат разложите по литровым банкам и стерилизуйте около 20 мин.
Вкусная зимняя закуска из огурцов готова!
Икра из перезревших огурцов
Ингредиенты:
- огурцы — 5 шт;
- луковица — 1 шт;
- помидоры крупные — 4 шт;
- морковь — 3 шт;
- сладкий перец — 2 шт;
- масла — 50 мл;
- соль — 10 г;
- черный молотый перец — по вкусу.
Приготовление:
- Помойте и почистите огурцы и уберите семена.
- Сладкий перец тоже почистите от семян.
- Тщательно помойте морковь и натрите на крупной терке.
- Помидоры, сладкий перец и огурцы порежьте на мелкие кубики (можно воспользоваться блендером).
- Большую сковородку поставьте на огонь и добавьте немного масла.
- Закиньте на сковородку огурцы и ждите пока они начнут выпускать сок.
- Когда огуречный сок начнет испаряться, добавьте помидоры, перец и морковь.
- Теперь добавьте специи и готовьте около 20-30 мин.
- Время от времени помешивайте будущую икру.
- Когда все овощи станут мягкими, можна фасовать по банкам.
- Горячую икру выложите в простерилизованные банки и закрутите.
Когда огуречная икра остынет, можно отправлять ее в холодильник. Приятного аппетита!