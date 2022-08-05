Огірки варто збирати кожні три дні, якщо інтервал буде довшим, вони переростуть та перетворяться на велетнів. Перерослі огірки складно закрутити, тому доводиться придумувати різноманітні страви.
Що можна приготувати з перезрілих огірків – читайте в нашому матеріалі.
Рецепт салату на зиму
Інгредієнти:
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- перезрілі огірки – 5 кг;
- томатна паста – 250 г;
- цукор – 250 г;
- олія – 150 мл;
- натертий часник – 150 г;
- лимонна кислота – 1 ч. л;
- сіль – 3 ст. л.
Приготування:
- Ретельно помийте та наріжте огірки скибочками.
- Перекиньте нарізані огірки у каструлю та залийте томатною пастою.
- Додайте олію, сіль, цукор та натертий часник і ретельно перемішайте.
- Поставте каструлю на вогонь, доведіть огірки до кипіння та варіть протягом п’яти хвилин.
- На слабкому вогні варіть ще 10 хв.
- Паралельно простерилізуйте банки.
- Розподіліть гарячі огірки по банкам та закатайте кришками.
Смачний салат на зиму з переспілих огірків готовий!
Смачна закуска з огірків на зиму
Інгредієнти:
- огірки – 4 кг;
- цибуля – 1 кг;
- часник – 150 г;
- чорний мелений перець – за смаком;
- олія – 100 г;
- оцет – 25 г;
- сіль – 100 г;
- цукор – 100 г.
Приготування:
- Помийте та кружечками наріжте огірки.
- Цибулю почистіть та теж наріжте півкільцями.
- Часник можна теж мілко нарізати або скористатися часникодавкою.
- Змішайте усі інгредієнти та додайте цукор, перець, олія, сіль та оцет.
- Усе ретельно перемішайте.
- Отриманий салат розкладіть по літровим банкам та стерилізуйте близько 20 хв.
Смачна зимова закуска з огірків готова!
Ікра з перезрілих огірків
Інгредієнти:
- огірки – 5 шт;
- цибулина – 1 шт;
- помідори великі – 4 шт;
- морква – 3 шт;
- солодний перець – 2 шт;
- олії – 50 мл;
- сіль – 10 г;
- чорний мелений перець – за смаком.
Приготування:
- Помийте та почистіть огірки.
- Приберіть з огірків насіння.
- Солодкий перець теж почистіть від насіння.
- Ретельно помийте моркву та натріть на крупній терці.
- Помідори, солодкий перець та огірки поріжте на дрібні кубики (можна скористатися блендером).
- Велику сковорідку поставте на вогонь та додайте трішки олії.
- Закиньте на сковорідку огірки та чекайте поки вони почнуть випускати сік.
- Коли огірковий сік почне випаровуватися, додайте помідори, перець та моркву.
- Додайте спеції та готуйте близько 20-30 хв.
- Час від часу помішуйте майбутню ікру.
- Коли усі овочі стануть м’якими, можна розкладати по банкам.
- Гарячу ікру викладіть у простерилізовані банки і закрутіть.
Коли огіркова ікра охолоне, можна відправляти її у холодильник. Смачного!
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