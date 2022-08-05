Огірки варто збирати кожні три дні, якщо інтервал буде довшим, вони переростуть та перетворяться на велетнів. Перерослі огірки складно закрутити, тому доводиться придумувати різноманітні страви.

Що можна приготувати з перезрілих огірків – читайте в нашому матеріалі.

Рецепт салату на зиму

Інгредієнти:

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перезрілі огірки – 5 кг;

томатна паста – 250 г;

цукор – 250 г;

олія – 150 мл;

натертий часник – 150 г;

лимонна кислота – 1 ч. л;

сіль – 3 ст. л.

Приготування:

Ретельно помийте та наріжте огірки скибочками. Перекиньте нарізані огірки у каструлю та залийте томатною пастою. Додайте олію, сіль, цукор та натертий часник і ретельно перемішайте. Поставте каструлю на вогонь, доведіть огірки до кипіння та варіть протягом п’яти хвилин. На слабкому вогні варіть ще 10 хв. Паралельно простерилізуйте банки. Розподіліть гарячі огірки по банкам та закатайте кришками.

Смачний салат на зиму з переспілих огірків готовий!

Смачна закуска з огірків на зиму

Інгредієнти:

огірки – 4 кг;

цибуля – 1 кг;

часник – 150 г;

чорний мелений перець – за смаком;

олія – 100 г;

оцет – 25 г;

сіль – 100 г;

цукор – 100 г.

Приготування:

Помийте та кружечками наріжте огірки. Цибулю почистіть та теж наріжте півкільцями. Часник можна теж мілко нарізати або скористатися часникодавкою. Змішайте усі інгредієнти та додайте цукор, перець, олія, сіль та оцет. Усе ретельно перемішайте. Отриманий салат розкладіть по літровим банкам та стерилізуйте близько 20 хв.

Смачна зимова закуска з огірків готова!

Ікра з перезрілих огірків

Інгредієнти:

огірки – 5 шт;

цибулина – 1 шт;

помідори великі – 4 шт;

морква – 3 шт;

солодний перець – 2 шт;

олії – 50 мл;

сіль – 10 г;

чорний мелений перець – за смаком.

Приготування:

Помийте та почистіть огірки. Приберіть з огірків насіння. Солодкий перець теж почистіть від насіння. Ретельно помийте моркву та натріть на крупній терці. Помідори, солодкий перець та огірки поріжте на дрібні кубики (можна скористатися блендером). Велику сковорідку поставте на вогонь та додайте трішки олії. Закиньте на сковорідку огірки та чекайте поки вони почнуть випускати сік. Коли огірковий сік почне випаровуватися, додайте помідори, перець та моркву. Додайте спеції та готуйте близько 20-30 хв. Час від часу помішуйте майбутню ікру. Коли усі овочі стануть м’якими, можна розкладати по банкам. Гарячу ікру викладіть у простерилізовані банки і закрутіть.

Коли огіркова ікра охолоне, можна відправляти її у холодильник. Смачного!