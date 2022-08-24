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Їжа

Рецепт домашнього кетчупу: як приготувати томатний соус на зиму

24 Серпня 2022, 14:45
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Рецепт домашнього кетчупу: як приготувати томатний соус на зиму
Джерело: Depositphotos

Кетчуп – соус, до складу якого входять томати, оцет, сіль, перець та інші спеції.

Сьогодні купити його можна у будь-якому магазині. Проте, аби кетчуп був не лише смачний, а й корисний, готувати його краще самому.

Як приготувати кетчуп в домашніх умовах на зиму – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Рецепт домашнього кетчупу на зиму

Інгредієнти:

  • стиглі помідори – 5 кг;
  • цибуля – 1,5 кг;
  • цукор – 500 г;
  • сіль – 3 ст. л;
  • перець чорний мелений – 1 ч. л;
  • кориця – 2 ч. л;
  • гвоздика (бутони) – 8 шт;
  • оцет 6% – 250 мл.

Фото: Depositphotos

Приготування:

  1. Ретельно помийте та поріжте помідори.
  2. Почистіть, помийте та наріжте цибулю.
  3. За допомогою м’ясорубки подрібніть помідори та цибулю.
  4. Перелийте масу у каструлю та варіть на маленькому вогні близько 30 хв (помідори потрібно постійно помішувати).
  5. По закінченню часу, пропустіть томатну масу через друшляк. Це допоможе позбутися шкірок та насіння.
  6. Отримане пюре перелийте в каструлю та тушкуйте 2 год на малому вогні.
  7. Додайте цукор, сіль та чорний перець.
  8. Ретельно перемішайте майбутній кетчуп та варіть ще 2 год.
  9. Маса увариться та почне гуснути – можете додавати корицю, гвоздику та оцет.
  10. Тушкуйте кетчуп ще близько 15-20 хв.
  11. Спробуйте масу, можливо потрібно додати солі чи цукру.
  12. Коли кетчуп приготується, розподіліть його по стерилізованим банкам та закатайте кришками.

Домашній кетчуп для зимових страв готовий. Смачного!

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