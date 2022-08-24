Кетчуп – соус, до складу якого входять томати, оцет, сіль, перець та інші спеції.
Сьогодні купити його можна у будь-якому магазині. Проте, аби кетчуп був не лише смачний, а й корисний, готувати його краще самому.
Як приготувати кетчуп в домашніх умовах на зиму – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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Рецепт домашнього кетчупу на зиму
Інгредієнти:
- стиглі помідори – 5 кг;
- цибуля – 1,5 кг;
- цукор – 500 г;
- сіль – 3 ст. л;
- перець чорний мелений – 1 ч. л;
- кориця – 2 ч. л;
- гвоздика (бутони) – 8 шт;
- оцет 6% – 250 мл.
Приготування:
- Ретельно помийте та поріжте помідори.
- Почистіть, помийте та наріжте цибулю.
- За допомогою м’ясорубки подрібніть помідори та цибулю.
- Перелийте масу у каструлю та варіть на маленькому вогні близько 30 хв (помідори потрібно постійно помішувати).
- По закінченню часу, пропустіть томатну масу через друшляк. Це допоможе позбутися шкірок та насіння.
- Отримане пюре перелийте в каструлю та тушкуйте 2 год на малому вогні.
- Додайте цукор, сіль та чорний перець.
- Ретельно перемішайте майбутній кетчуп та варіть ще 2 год.
- Маса увариться та почне гуснути – можете додавати корицю, гвоздику та оцет.
- Тушкуйте кетчуп ще близько 15-20 хв.
- Спробуйте масу, можливо потрібно додати солі чи цукру.
- Коли кетчуп приготується, розподіліть його по стерилізованим банкам та закатайте кришками.
Домашній кетчуп для зимових страв готовий. Смачного!
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