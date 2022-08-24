Кетчуп – соус, до складу якого входять томати, оцет, сіль, перець та інші спеції.

Сьогодні купити його можна у будь-якому магазині. Проте, аби кетчуп був не лише смачний, а й корисний, готувати його краще самому.

Як приготувати кетчуп в домашніх умовах на зиму – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Рецепт домашнього кетчупу на зиму

Інгредієнти:

стиглі помідори – 5 кг;

цибуля – 1,5 кг;

цукор – 500 г;

сіль – 3 ст. л;

перець чорний мелений – 1 ч. л;

кориця – 2 ч. л;

гвоздика (бутони) – 8 шт;

оцет 6% – 250 мл.

Приготування:

Ретельно помийте та поріжте помідори. Почистіть, помийте та наріжте цибулю. За допомогою м’ясорубки подрібніть помідори та цибулю. Перелийте масу у каструлю та варіть на маленькому вогні близько 30 хв (помідори потрібно постійно помішувати). По закінченню часу, пропустіть томатну масу через друшляк. Це допоможе позбутися шкірок та насіння. Отримане пюре перелийте в каструлю та тушкуйте 2 год на малому вогні. Додайте цукор, сіль та чорний перець. Ретельно перемішайте майбутній кетчуп та варіть ще 2 год. Маса увариться та почне гуснути – можете додавати корицю, гвоздику та оцет. Тушкуйте кетчуп ще близько 15-20 хв. Спробуйте масу, можливо потрібно додати солі чи цукру. Коли кетчуп приготується, розподіліть його по стерилізованим банкам та закатайте кришками.

Домашній кетчуп для зимових страв готовий. Смачного!