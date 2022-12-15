Секс в общественных местах – отличная возможность добавить остроты отношениям и зажечь в них новую искру.

Сколько раз у вас возникало желание заняться сексом в кино? А сколько раз вы сдерживались из-за комплексов и страхов?

Так вот, заняться сексом в кинотеатре вполне реально, если помнить о нехитрых правилах.

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— Мы живем в такое время, что рисков и так хватает, поэтому дополнительно добавлять адреналина в сексе, мне кажется, немного вне контекста реалий, — говорит сексолог.

Но это уже дело каждой пары, главное — быть осторожными.

Во-первых, если вы решили придаться любви в кино, покупайте билеты на утренний или ночной сеанс.

В это время в зале гораздо меньше зрителей, поэтому вы легко сможете уединиться и “затеряться” в последних рядах.

Лучше, если фильм будет старый и неинтересный. Это повышает шансы на то, что народу будет немного. Еще один вариант — очень шумный фильм, например, музыкальный или про войну.

Если на улице лето, это значительно упрощает процесс раздевания. Мужчине достаточно расстегнуть на брюках молнию, а девушке надеть юбку или платье. Кстати, в более холодное время года колготки лучше заменить чулками.

Кроме того, можно забыть трусики дома или снять их в уборной — так будет гораздо удобнее.

Продумайте удобные позы для секса в кино.

Самый простой вариант – девушка приподнимает юбку и садится парню на колени.

Хорошо, если в последнем ряду зала есть двойные сиденья или диванчики.

В таком случае вы можете разместиться поудобней и попробовать заняться любовью на боку.

Кроме того, девушка всегда может сделать вид, что хочет спать и, зевая, положить голову парню на колени.

Не забывайте также о том, что вы всегда можете сделать партнеру приятно руками. Кстати, в этом случае могут быть задействованы одновременно и мужчина, и женщина.

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Если в зале полно зрителей, а терпеть нет сил, можно уединиться за ширмой возле запасного выхода.

Идете на секс — не берите попкорн или колу.

От них много шума, мусора и лишней волокиты.

Кому нужно перевернуть ведро вкусняшек в самый ответственный момент?

Лучше захватите упаковку влажных салфеток, они лишними не будут.

Помните о том, что секс в общественном месте – это всегда риск. Контролируйте свои эмоции и постарайтесь не привлекать излишнее внимание других зрителей сеанса.