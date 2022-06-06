Самая ароматная, самая сладкая, самая красная, самая сексуальная клубника радует глаз и щекочет рецепторы вкуса. И что же из нее приготовить? Не думайте, шеф Евгений Клопотенко позаботился о вашем времени: он предлагает готовую подборку рецептов из клубники. Но в каждом есть своя “изюминка”.

Карпаччо из клубники и редиса

Карпаччо – это блюдо из говядины. А попытайтесь отойти от канонов. Возьмите редиску, клубнику, нарежьте тоненькими слайсами, добавьте щепотку ароматных восточных специй. И… пробуйте и наслаждайтесь.

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Ингредиенты

200 г клубники

150 г редиски

1-2 щепотки молотого кориандра

1-2 щепотки микса перцев

1 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. сока лимона

соль по вкусу

Возьмите спелые ягоды клубники, уберите хвостики, промойте под струей прохладной воды. Положите их на бумажное полотенце, чтобы просушить.

Возьмите редис, помойте, срежьте хвостики и порежьте тонкими кружочками.

Когда клубника просохнет, порежьте ее на кружочки и осторожно переложите в небольшую миску, добавив в посуду щепотку соли и сок лимона. Оставьте на 10 минут.

Кружочки редиса положите в другую посуду, полейте оливковым маслом и тщательно перемешайте.

Чтобы подать блюдо на стол, возьмите большую плоскую тарелку и выложите кружочки клубники в один слой.

Половину тарелки с клубникой посыпьте молотым миксом перцев, а вторую – молотым кориандром. Сверху на клубнику выложите кружочки редиса.

Круассан с клубникой

Ингредиенты

2 шт. готовых круассанов

40 г сыра маскарпоне

50-70 г клубники

2 щепотки молотого кориандра

1 веточка мяты

Возьмите клубнику, снимите с нее хвостики, промойте ее под струей холодной воды и подсушите на бумажном полотенце.

Ветку мяты также помойте и отделите листики от стебля.

Разрежьте два круассана вдоль на две части не до конца, образовав так называемую морскую раковину.

Ягоды нарежьте слайсами.

Нижнюю часть круассана намажьте сыром маскарпоне. Сверху положите клубнику, посыпьте молотым кориандром.

Украсьте листиками мяты.

Кровавая Мэри

Это один из самых популярных классических коктейлей, известный во всем мире. А добавьте к нему клубнику!

Ингредиенты

400 мл томатного сока

½ шт. перца чили

½ ч. л. копченой паприки

100-150 мл водки

1 шт. огурца

5-6 шт. клубники (замороженной)

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Снимите с огурца кожицу и натрите его на мелкой терке. Мелко порубите ножом перец чили.

В чашу блендера налейте томатный сок. Добавьте подготовленные огурец и перец чили, всыпьте копченую паприку.

Добавьте в чашу блендера 5-6 ягод замороженной клубники.

Далее перебейте сок с ягодами, овощами и специями в однородную массу.

Разлейте основание коктейля по двум стаканам и долейте в каждый стакан по 50-75 мл водки.

Источник: Евгений Клопотенко