Фраголино (итал. Fragolino) — сладкий и ароматный итальянский алкогольный напиток, который в оригинале готовили из дикого винограда. Однако сейчас фраголино готовят из различных ягод, в частности из клубники.

Клубничный напиток имеет умеренную крепость (около 10%) и обычно подается охлажденным. Как приготовить фраголино из клубники в домашних условиях, далее в нашем материале.

Домашний фраголино из клубники: простой и быстрый рецепт

Чтобы приготовить фраголино в домашних условиях, вам понадобятся следующие ингредиенты:

Клубника — 500 г.

Сахар — 500 г.

Лимонный сок — 50 мл.

Водка — 250 мл.

Вода — 250 мл.

Приготовление:

Тщательно помойте клубнику, удалите плодоножки и пересыпьте ягоду на бумажное полотенце. Клубника должна подсохнуть. Крупные ягоды разрежьте пополам и взбейте все в блендере. По консистенции клубника должна напоминать пюре. Перебитую ягоду также можно перетереть через сито. В кастрюлю всыпьте сахар и залейте его стаканом кипятка. Включите небольшой огонь и варите сироп, постоянно помешивая. Когда сахар полностью растворится, снимите кастрюлю с огня и остудите массу. Добавьте к сахарному сиропу лимонный сок, клубничное пюре и тщательно все перемешайте. Теперь влейте водку и снова перемешать. Перелейте напиток в чистую стеклянную емкость и оставить при комнатной температуре на 3-4 дня. Несколько раз в день его нужно взбалтывать. Когда процесс брожения завершится, отделите осадок и разлейте фраголино по бутылкам.

Клубничное фраголино в бутылках нужно хранить в холодильнике. Готовый напиток подавайте охлажденными со льдом и наслаждайтесь!