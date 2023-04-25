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Еда

Вкус лета: как приготовить фраголино из клубники

25 апреля 2023, 16:57
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Полуничний фраголіно
Источник: Pixabay

Фраголино (итал. Fragolino) — сладкий и ароматный итальянский алкогольный напиток, который в оригинале готовили из дикого винограда. Однако сейчас фраголино готовят из различных ягод, в частности из клубники.

Клубничный напиток имеет умеренную крепость (около 10%) и обычно подается охлажденным. Как приготовить фраголино из клубники в домашних условиях, далее в нашем материале.

Домашний фраголино из клубники: простой и быстрый рецепт

Чтобы приготовить фраголино в домашних условиях, вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • Клубника — 500 г.
  • Сахар — 500 г.
  • Лимонный сок — 50 мл.
  • Водка — 250 мл.
  • Вода — 250 мл.

Приготовление:

  1. Тщательно помойте клубнику, удалите плодоножки и пересыпьте ягоду на бумажное полотенце. Клубника должна подсохнуть.
  2. Крупные ягоды разрежьте пополам и взбейте все в блендере. По консистенции клубника должна напоминать пюре. Перебитую ягоду также можно перетереть через сито.
  3. В кастрюлю всыпьте сахар и залейте его стаканом кипятка. Включите небольшой огонь и варите сироп, постоянно помешивая.
  4. Когда сахар полностью растворится, снимите кастрюлю с огня и остудите массу.
  5. Добавьте к сахарному сиропу лимонный сок, клубничное пюре и тщательно все перемешайте.
  6. Теперь влейте водку и снова перемешать.
  7. Перелейте напиток в чистую стеклянную емкость и оставить при комнатной температуре на 3-4 дня. Несколько раз в день его нужно взбалтывать.
  8. Когда процесс брожения завершится, отделите осадок и разлейте фраголино по бутылкам.

Клубничное фраголино в бутылках нужно хранить в холодильнике. Готовый напиток подавайте охлажденными со льдом и наслаждайтесь!

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