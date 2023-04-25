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Їжа

Смак літа: як приготувати фраголіно з полуниці

25 Квітня 2023, 16:57
Владислава Ткаченко редакторка стрічки
Полуничний фраголіно
Джерело: Pixabay

Фраголіно (італ. Fragolino) – солодкий та ароматний італійський алкогольний напій, який в оригіналі готували з дикого винограду. Проте зараз фраголіно готують з різних ягід, зокрема з полуниці.

Полуничний напій має помірну міцність (близько 10%) та зазвичай подається охолодженим. Як приготувати фраголіно з полуниці в домашніх умовах, далі в нашому матеріалі.

Домашній фраголіно з полуниці: простий та швидкий рецепт

Щоб виготовити фраголіно в домашніх умовах, вам знадобляться наступні інгредієнти:

  • Полуниця – 500 г.
  • Цукор – 500 г.
  • Лимонний сік – 50 мл.
  • Горілка – 250 мл.
  • Вода – 250 мл.

Приготування:

  1. Ретельно помийте полуницю, видаліть плодоніжки та пересипте ягоду на паперовий рушник. Полуниця має підсохнути.
  2. Великі ягоди розріжте навпіл та збийте усе в блендері. По консистенції полуниця має нагадувати пюре. Перебиту ягоду також можна перетерти через сито.
  3. У каструлю всипте цукор та залийте його склянкою окропу. Увімкніть невеликий вогонь та варіть сироп, постійно помішуючи.
  4. Коли цукор повністю розчиниться, зніміть каструлю з вогню та остудіть масу.
  5. Додайте до цукрового сиропу лимонний сік, полуничне пюре та ретельно усе перемішайте.
  6. Тепер влийте горілку та знову перемішати.
  7. Перелийте напій у чисту скляну місткість та залишити при кімнатній температурі на 3-4 дні. Кілька разів на день його потрібно збовтувати.
  8. Коли процес бродіння завершиться, відокремте осад та розлийте фраголіно по пляшках.

Полуничне фраголіно у пляшках потрібно зберігати в холодильнику. Готовий напій подавайте охолодженими з крихтою льоду та насолоджуйтесь!

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