Фраголіно (італ. Fragolino) – солодкий та ароматний італійський алкогольний напій, який в оригіналі готували з дикого винограду. Проте зараз фраголіно готують з різних ягід, зокрема з полуниці.

Полуничний напій має помірну міцність (близько 10%) та зазвичай подається охолодженим. Як приготувати фраголіно з полуниці в домашніх умовах, далі в нашому матеріалі.

Домашній фраголіно з полуниці: простий та швидкий рецепт

Щоб виготовити фраголіно в домашніх умовах, вам знадобляться наступні інгредієнти:

Полуниця – 500 г.

Цукор – 500 г.

Лимонний сік – 50 мл.

Горілка – 250 мл.

Вода – 250 мл.

Приготування:

Ретельно помийте полуницю, видаліть плодоніжки та пересипте ягоду на паперовий рушник. Полуниця має підсохнути. Великі ягоди розріжте навпіл та збийте усе в блендері. По консистенції полуниця має нагадувати пюре. Перебиту ягоду також можна перетерти через сито. У каструлю всипте цукор та залийте його склянкою окропу. Увімкніть невеликий вогонь та варіть сироп, постійно помішуючи. Коли цукор повністю розчиниться, зніміть каструлю з вогню та остудіть масу. Додайте до цукрового сиропу лимонний сік, полуничне пюре та ретельно усе перемішайте. Тепер влийте горілку та знову перемішати. Перелийте напій у чисту скляну місткість та залишити при кімнатній температурі на 3-4 дні. Кілька разів на день його потрібно збовтувати. Коли процес бродіння завершиться, відокремте осад та розлийте фраголіно по пляшках.

Полуничне фраголіно у пляшках потрібно зберігати в холодильнику. Готовий напій подавайте охолодженими з крихтою льоду та насолоджуйтесь!