Фраголіно (італ. Fragolino) – солодкий та ароматний італійський алкогольний напій, який в оригіналі готували з дикого винограду. Проте зараз фраголіно готують з різних ягід, зокрема з полуниці.
Полуничний напій має помірну міцність (близько 10%) та зазвичай подається охолодженим. Як приготувати фраголіно з полуниці в домашніх умовах, далі в нашому матеріалі.
Домашній фраголіно з полуниці: простий та швидкий рецепт
Щоб виготовити фраголіно в домашніх умовах, вам знадобляться наступні інгредієнти:
- Полуниця – 500 г.
- Цукор – 500 г.
- Лимонний сік – 50 мл.
- Горілка – 250 мл.
- Вода – 250 мл.
Приготування:
- Ретельно помийте полуницю, видаліть плодоніжки та пересипте ягоду на паперовий рушник. Полуниця має підсохнути.
- Великі ягоди розріжте навпіл та збийте усе в блендері. По консистенції полуниця має нагадувати пюре. Перебиту ягоду також можна перетерти через сито.
- У каструлю всипте цукор та залийте його склянкою окропу. Увімкніть невеликий вогонь та варіть сироп, постійно помішуючи.
- Коли цукор повністю розчиниться, зніміть каструлю з вогню та остудіть масу.
- Додайте до цукрового сиропу лимонний сік, полуничне пюре та ретельно усе перемішайте.
- Тепер влийте горілку та знову перемішати.
- Перелийте напій у чисту скляну місткість та залишити при кімнатній температурі на 3-4 дні. Кілька разів на день його потрібно збовтувати.
- Коли процес бродіння завершиться, відокремте осад та розлийте фраголіно по пляшках.
Полуничне фраголіно у пляшках потрібно зберігати в холодильнику. Готовий напій подавайте охолодженими з крихтою льоду та насолоджуйтесь!