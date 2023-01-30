Лето уже не за горами, поэтому вопрос похудения сегодня как никогда актуален. После новогодних праздников, семейных застолий, майонезных салатов и лежания на диване большинство ощутили на себе несколько лишних килограммов.

Избавиться от набранного хочется как можно быстрее, поэтому Факты ICTV узнавали, как похудеть на 10 кг за 7 дней и возможно ли это вообще.

Похудение на 10 кг за 7 дней: возможно ли это?

Обратите внимание, что похудеть на 10 кг за неделю — это плохая идея. Дело в том, что такое экспресс-похудение невозможно провести здоровыми методами. Голодовками и сильными ограничениями в еде вы только загоните себя в тупик.

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Да, результат у вас будет, однако лишние килограммы быстро вернутся, как только вы начнете нормально питаться.

Фитнес-тренер Екатерина Качан отмечает, что безопасных методов похудения за такой короткий период времени не существует.

— При нормальном, здоровом похудении человек теряет до 1 кг лишнего веса. Однако в первые недели вы можете сбросить больше вследствие лишней воды в организме, — отмечает Качан.

То есть, для того, чтобы безопасно похудеть на 10 кг, вам понадобится около двух-трех месяцев.

Как безопасно похудеть на 10 кг: необходимые продукты

Кандидат медицинских наук, председатель правления в Ассоциации диетологов Украины Олег Швец отмечает, что научные исследования выявили ряд продуктов, которые могут влиять на аппетит.

— При необходимости снижения массы тела следует приобретать продукты, богатые питательными веществами. Продукты, которые содержат белок и клетчатку, могут быть особенно полезны для контроля веса, — добавляет Швец.

Основываясь на результатах исследований, Швец советует тем, кто хочет похудеть, ограничить:

жареную пищу;

продукты с добавлением сахара;

мясо с высоким содержанием жира;

обработанные продукты.

— Кроме здорового питания не стоит забывать о физической активности. Советую предварительно проконсультироваться с врачом, — отмечает Швец.

Председатель правления в Ассоциации диетологов Украины приводит семь продуктов, которые помогут эффективнее всего избавиться от лишних килограммов:

Яйца

Это популярный продукт, особенно для завтраков, который может способствовать потере веса.

Овсянка

Начало дня с тарелки овсянки также может привести к меньшей цифре на весах.

Фасоль, нут, чечевица и горох

— Бобовые могут способствовать потере веса из-за их влияния на сытость благодаря высокой концентрации белка и клетчатки. Подобно овсянке, бобы содержат растворимую клетчатку, которая может замедлить пищеварение и усвоение. Потребление белка приводит к выделению гормонов, которые сигнализируют о сытости, — отмечает Швец.

Ученые проанализировали исследования, в которых рассматривалось влияние потребления бобовых на потерю веса. Диеты для похудения, включающие бобовые, приводили к значительно большей потере веса, чем без них.

Орехи

Хотя орехи действительно полезны, важно употреблять их умеренно!

Авокадо

— Это фрукт, который содержит клетчатку, полезные жиры, а также многие другие питательные вещества. Они также могут помочь в управлении весом, — добавляет Швец.

Ягоды

— Пищевые волокна ассоциируются с контролем веса, и ягоды, как правило, содержат самое высокое количество клетчатки. Одна чашка малины или ежевики дает 8 г клетчатки. Ягоды можно добавлять в различные продукты, такие как овсянка, йогурт или салаты, — советует эксперт.

Крестоцветные овощи

Это брокколи, цветная, белокочанная и брюссельская капуста. Они содержат клетчатку, которая очень полезна для похудения. Одна тарелка вареной брюссельской капусты дает 6 г клетчатки, что составляет 24% от суточной нормы.

Правила питания во время похудения

Олег Швец приводит несколько правил и советов, которые точно помогут вам похудеть на 10 кг:

Вместо жареной пищи выбирайте запеченные или вареные продукты. Постный белок, содержащийся в бобах, курице, яйцах, рыбе и индейке, является хорошей альтернативой жирному мясу. При выборе продуктов для похудения важно помнить о размерах порций. Это касается даже здоровых продуктов. Напитки с сахаром содержат много калорий, но не дают ощущения сытости, поэтому лучше пейте воду, несладкий чай или кофе без молока.

Другие полезные советы по снижению веса:

Физические нагрузки являются ключевой частью потери веса.

— Американский колледж спортивной медицины рекомендует взрослым тратить 150 мин в неделю на упражнения средней интенсивности. То есть нужно 5 дней в неделю тренироваться по 30 мин. Перед началом первой тренировки следует поговорить с врачом, — говорит Швец.

Сконцентрируйтесь на здоровых изменениях . Не стоит концентрировать внимание только на лишних килограммах или показателям на весах!

. Не стоит концентрировать внимание только на лишних килограммах или показателям на весах! Избегайте разделения продуктов на хорошие и плохие.

— Запрещенная пища может стимулировать тягу, а затем чувство вины после ее потребления. Старайтесь выбирать продукты с высокой пищевой ценностью, но иногда можете побаловать себя чем-то вкусным (в умеренных количествах), — советует эксперт.

Избегайте чрезмерного голода.

Заблаговременно планируйте свой рацион на день.

— Заблаговременное планирование питания поможет не съесть лишнего, а придерживаться своего питания! — объясняет Швец.

Привлекайте друзей и членов семьи к похудению.

Работайте над нормализацией сна.

Чего не стоит делать во время похудения?

Первое, что стоит запомнить — голодание не приведет вас к здоровому телу и похудению. По словам нутрициолога и биолога Снежаны Ворошиловой, отказ от пищи приводит к сильному возбуждению центров голода в головном мозге.

— Как следствие, следующий прием пищи будет избыточен, или, поголодав, вы покинете идею худеть, так как это сложно. С точки зрения выживания, еда — это базовая потребность, а голод — опасность, — отмечает Ворошилова.

Нельзя отказываться от жиров. По словам Ворошиловой, жиры откладываются на боках лишь при условии избыточного питания.

— Жиры — это более важный строительный материал для клеточных мембран, нервной ткани, гормонов и желчи. Поэтому обезжиривание рациона — путь к болезням, а никакой пользы при похудении не имеет, — добавляет нутрициолог.

Человек полнеет не от употребляемой пищи, а от ее избытка. Соответственно, во время переедания, все лишнее превращается в жиры и остается на боках, животе и бедрах. Кстати, от избытка белков и углеводов вы тоже поправитесь!

Также не стоит изнурять себя на тренировках во время похудения.