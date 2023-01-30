Некоторые продукты могут придавать ощущение сытости на более длительное время, чем другие. Как правило, это продукты с высоким содержанием клетчатки или белка, которые хорошо утоляют голод и помогают потреблять меньше калорий. В частности, благодаря уменьшению размера порции и воздержанию от перекусов между едой.

Включение в рацион продуктов, способствующих более длительному насыщению, поможет улучшить энергетический баланс и предотвратить последствия нарушенного метаболизма.

Картофель

Сейчас смотрят Речь идет только о вареной и запеченной. Исследование, участники которого ели разные гарниры, выявило, что блюда с картофелем снижают аппетит более эффективно по сравнению с другими продуктами. Бобовые Фасоль, горох, нут и чечевица представляют собой углеводы с высоким содержанием белка и клетчатки, которые усваиваются медленно и обеспечивают ощущение сытости. Клетчатка Клетчатка (пищевые волокна) помогает контролировать уровень сахара и холестерина в крови. Она хорошо насыщает и считается одним из важнейших компонентов пищи для лучшего энергетического баланса, композиции микробиома, метаболизма и в целом лучшего здоровья. Продукты с высоким содержанием клетчатки включают ячмень, овес, рожь, цельнозерновой хлеб, бобовые, овощи (морковь, свекла), фрукты (бананы, апельсины), ягоды, орехи и семена. Нежирные молочные продукты Увеличение потребления молочных продуктов с низким содержанием жира способствует насыщению. Исследование показало, что греческий йогурт с высоким содержанием белка эффективно утоляет голод, повышает ощущение сытости и уменьшает потребление пищи. Яйца Прекрасный источник белка, витаминов и минералов. Способствует уменьшению чувства голода и продлевает насыщение. Орехи Содержат много белка и ненасыщенных жиров. Орехи преимущественно высококалорийны, однако они богаты питательными веществами и эффективно способствуют насыщению. Читайте также: Сколько воды в день нужно выпивать и какие продукты обеспечат организм жидкостью Нежирное мясо и рыба Обладают высоким содержанием белка и низким содержанием насыщенных жиров. Качественные белковые продукты помогают эффективно контролировать аппетит и способствуют снижению веса. Это касается и растительных белков. Источник: Олег Швец

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