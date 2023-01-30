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Как быстро насытится: список продуктов

30 января 2023, 15:43
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Здорова їжа, харчування
Источник: Depositphotos

Некоторые продукты могут придавать ощущение сытости на более длительное время, чем другие. Как правило, это продукты с высоким содержанием клетчатки или белка, которые хорошо утоляют голод и помогают потреблять меньше калорий. В частности, благодаря уменьшению размера порции и воздержанию от перекусов между едой.

Включение в рацион продуктов, способствующих более длительному насыщению, поможет улучшить энергетический баланс и предотвратить последствия нарушенного метаболизма.

Картофель

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Речь идет только о вареной и запеченной. Исследование, участники которого ели разные гарниры, выявило, что блюда с картофелем снижают аппетит более эффективно по сравнению с другими продуктами.

Бобовые

Фасоль, горох, нут и чечевица представляют собой углеводы с высоким содержанием белка и клетчатки, которые усваиваются медленно и обеспечивают ощущение сытости.

Клетчатка

Клетчатка (пищевые волокна) помогает контролировать уровень сахара и холестерина в крови. Она хорошо насыщает и считается одним из важнейших компонентов пищи для лучшего энергетического баланса, композиции микробиома, метаболизма и в целом лучшего здоровья.

Продукты с высоким содержанием клетчатки включают ячмень, овес, рожь, цельнозерновой хлеб, бобовые, овощи (морковь, свекла), фрукты (бананы, апельсины), ягоды, орехи и семена.

Нежирные молочные продукты

Увеличение потребления молочных продуктов с низким содержанием жира способствует насыщению. Исследование показало, что греческий йогурт с высоким содержанием белка эффективно утоляет голод, повышает ощущение сытости и уменьшает потребление пищи.

Яйца

Прекрасный источник белка, витаминов и минералов. Способствует уменьшению чувства голода и продлевает насыщение.

Орехи

Содержат много белка и ненасыщенных жиров. Орехи преимущественно высококалорийны, однако они богаты питательными веществами и эффективно способствуют насыщению.

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Нежирное мясо и рыба

Обладают высоким содержанием белка и низким содержанием насыщенных жиров. Качественные белковые продукты помогают эффективно контролировать аппетит и способствуют снижению веса. Это касается и растительных белков.

Источник: Олег Швец

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