Выпивать восемь стаканов воды в день, как рекомендуют многие медики, вероятно, это слишком много для большинства людей. Однако последнее исследование круговорота воды на сегодняшний день, показывает, что люди потребляют воду по-разному.

— Существующие рекомендации вообще не имеют научной поддержки, — сказал Йосуке Ямада из Национального института биомедицинских инноваций, здоровья и питания в Японии.

Исследователи отмечают, что многим людям требуется всего от 1,5 до 1,8 л в день, что меньше, чем обычно рекомендуемые два литра.

Одна из проблем заключается в том, что предыдущие оценки потребности в воде, как правило, игнорировали содержание воды в пище, которая может составлять значительную часть нашего общего потребления.

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— Если вы едите только хлеб, бекон и яйца, вы не получите много воды из пищи, но если вы едите мясо, овощи, рыбу, макароны и рис, вы можете получить около 50% своей потребности в воде из пищи, — сказал Ямада.

В исследовании, опубликованном в журнале Science, оценивалось потребление воды 5 604 людьми в возрасте от восьми дней до 96 лет из 23 стран. В исследовании участвовали люди, выпивавшие стакан воды, в которой некоторые атомы водорода были заменены дейтерием, стабильным изотопом водорода, естественным образом присутствующим в организме человека и безвредным.

Скорость выведения дополнительного дейтерия показывает, насколько быстро вода движется в организме. Исследование показало, что те, кто живет в жарком и влажном климате и на больших высотах, а также спортсмены, беременные и кормящие женщины, имеют более высокий оборот, а это означает, что им нужно пить больше воды.

Самый большой фактор водного обмена — расход энергии. Самые высокие значения наблюдаются у мужчин в возрасте от 20 до 35 лет, в среднем 4,2 л в день. С возрастом потребность снижается до 2,5 л в день для мужчин в возрасте 90 лет. Женщины в возрасте от 20 до 40 лет имели средний оборот 3,3 л, который снизился до 2,5 л к 90 годам. Самый мощный оборот воды имеют новорожденные младенцы. Они заменяют около 28% воды в своем теле каждый день.

Хотя употребление воды в большем количестве, чем требуется вашему организму, вряд ли нанесет вред здоровью. Но чистая питьевая вода не может быть произведена бесплатно, отмечают авторы. Приходится платить больше.

И если бы 40 млн взрослых в Великобритании следовали рекомендациям и выпивали на пол-литра чистой воды больше, чем им нужно каждый день, это составляло бы 20 млн литров воды впустую каждый день.