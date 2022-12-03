Випивати вісім склянок води на день, як рекомендує багато медиків, ймовірно, це занадто багато для більшості людей. Однак останнє дослідження кругообігу води на сьогоднішній день показує, що люди споживають воду по-різному.

– Нинішні рекомендації взагалі не мають наукової підтримки, – сказав Йосуке Ямада з Національного інституту біомедичних інновацій, здоров’я та харчування в Японії.

Дослідники відзначають, що багатьом людям потрібно всього від 1,5 до 1,8 л на день, що менше, ніж зазвичай рекомендовані два літри.

Однією з проблем є те, що попередні оцінки потреби у воді, як правило, ігнорували вміст води в їжі, яка може становити значну частину нашого загального споживання.

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– Якщо ви їсте лише хліб, бекон та яйця, ви не отримаєте багато води з їжі, але якщо ви їсте м’ясо, овочі, рибу, макарони та рис, ви можете отримати близько 50% своєї потреби у воді з їжі, – сказав Ямада.

У дослідженні, опублікованому в журналі Science, оцінювалося споживання води 5 604 людьми у віці від восьми днів до 96 років з 23 країн. У дослідженні брали участь люди, які випивали склянку води, де деякі атоми водню замінили дейтерієм, стабільним ізотопом водню, природним чином присутнім у людини і нешкідливим.

Швидкість виведення додаткового дейтерію показує, як швидко вода рухається в організмі. Дослідження показало, що ті, хто живе у спекотному та вологому кліматі та на великих висотах, а також спортсмени, вагітні та жінки, що годують, мають більш високий оборот, а це означає, що їм потрібно пити більше води.

Найбільший фактор водного обміну – витрата енергії. Найвищі значення спостерігаються у чоловіків віком від 20 до 35 років, у середньому 4,2 л на день. З віком потреба знижується до 2,5 л на день для чоловіків віком 90 років. Жінки віком від 20 до 40 років мали середній обіг 3,3 л, що знизився до 2,5 л до 90 років. Найпотужніший обіг води мають новонароджені немовлята. Вони замінюють близько 28% води у своєму тілі щодня.

Хоча вживання води у більшій кількості, ніж потрібно вашому організму, навряд чи завдасть шкоди здоров’ю. Але чиста питна вода не може бути виготовлена безкоштовно, зазначають автори. Доводиться платити більше.

І якби 40 млн дорослих у Великій Британії дотримувалися рекомендацій і випивали на півлітра чистої води більше, ніж їм потрібно щодня, це становило б 20 млн л води, що витрачена марно, щодня.