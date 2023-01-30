Деякі продукти можуть надавати відчуття ситості на довший час, ніж інші. Як правило, це продукти з високим вмістом клітковини або білка, які добре втамовують голод та допомагають споживати менше калорій. Зокрема, завдяки зменшенню розміру порції та утриманню від перекусів між прийманням їжі.

Включення в раціон продуктів, які сприяють довшому насиченню, допоможе поліпшити енергетичний баланс та запобігти наслідкам порушеного метаболізму.

Картопля

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Йдеться тільки про варену та запечену. Дослідження, учасники якого їли різні гарніри, виявило, що страви з картоплею знижують апетит ефективніше порівняно з іншими продуктами.

Бобові

Квасоля, горох, нут і сочевиця є вуглеводами з високим вмістом білка та клітковини, що засвоюються повільно і забезпечують відчуття ситості.

Клітковина

Клітковина (харчові волокна) допомагає контролювати рівень цукру та холестерину в крові. Вона добре насичує та вважається одним із найважливіших компонентів їжі для кращого енергетичного балансу, композиції мікробіома, метаболізму та загалом для кращого здоров’я.

Продукти з високим вмістом клітковини включають ячмінь, овес, жито, цільнозерновий хліб, бобові, овочі (морква, буряк), фрукти (банани, апельсини), ягоди, горіхи та насіння.

Нежирні молочні продукти

Збільшення споживання молочних продуктів із низьким вмістом жиру сприяє насиченню. Дослідження показало, що грецький йогурт з високим вмістом білка ефективно втамовує голод, підвищує відчуття ситості та зменшує споживання їжі.

Яйця

Чудове джерело білка, вітамінів і мінералів. Сприяє зменшенню почуття голоду та подовжує насичення.

Горіхи

Містять багато білка та ненасичених жирів. Горіхи переважно є висококалорійними, проте вони багаті поживними речовинами та ефективно сприяють насиченню.