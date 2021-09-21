Пользы для здоровья будет гораздо больше, если в желании похудеть мы будем делать акцент именно на физической активности и всех ее преимуществах, а не только на одном желании поскорее сбросить лишний вес. К такому выводу в ходе исследования пришла группа ученых из нескольких университетов США.

Распространенность ожирения во всем мире за последние 40 лет утроилась. И вместе с этим резко возросло количество диет и попыток похудеть. Но когда дело доходит до оздоровления и снижения риска смертности, повышение физической активности и улучшение физической формы должно превосходит цель потери веса во что бы то ни стало.

— Мы хотели бы, чтобы люди знали, что подтянутые и здоровые тела бывают всех форм и размеров, — отмечает соавтор Гленн Гессер из Колледжа решений в области здравоохранения при Университете штата Аризона.

По его словам, в культуре, одержимой весом, программы, не ориентированные на его снижение, должны стать более популярными. Потеря веса не должна быть основным критерием для оценки успеха коррекции образа жизни. Это особенно важно, если принять во внимание физиологические реалии ожирения.

— Масса тела — это в высшей степени наследуемая черта, и потеря веса связана со значительными метаболическими изменениями, которые в конечном итоге препятствуют его поддержанию на одном уровне, — уверен Сиддхартха Ангади из Школы образования и человеческого развития Университета Вирджинии.

Ожирение связано с рядом заболеваний, включая сердечно-сосудистые патологии, диабет, рак, проблемы с костями и суставами. Но смена веса, обычно называемая диетой йо-йо, также связана с проблемами со здоровьем, включая потерю мышечной массы, ожирение печени и диабет.

Авторы говорят, что, сосредоточившись на фитнесе, а не на потере веса, люди могут получить большую для себя пользу от упражнений, избегая рисков, связанных с циклической сменой веса.

Согласно действующим принципам общественного здравоохранения, взрослым рекомендуется накапливать 150–300 минут в неделю физической активности средней интенсивности (интенсивность эквивалентна ходьбе в обычном или быстром темпе) или 75–150 минут в неделю физической активности высокой интенсивности (интенсивность эквивалент бега трусцой или бега).

В обзоре авторы ссылаются на недавнее исследование, согласно результатам которого риск, связанный с улучшением физической формы и физической активностью, оказался в разы ниже, чем при обычной преднамеренной потере веса, не сопряженной с физическими нагрузками.