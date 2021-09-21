Користі для здоров’я буде набагато більше, якщо в бажанні схуднути ми будемо робити акцент саме на фізичній активності і всіх її перевагах, а не тільки на одному бажанні скоріше скинути зайву вагу. До такого висновку в ході дослідження прийшла група вчених з декількох університетів США.

Поширеність ожиріння в усьому світі за останні 40 років потроїлася. І разом з цим різко зросла кількість дієт і спроб схуднути. Але коли справа доходить до оздоровлення та зниження ризику смертності, підвищення фізичної активності та поліпшення фізичної форми має переважати мету втрати ваги будь за що.

– Ми хотіли б, щоб люди знали, що підтягнуті і здорові тіла бувають всіх форм і розмірів, – зазначає співавтор Гленн Гессер з коледжу рішень в галузі охорони здоров’я при Університеті штату Арізона.

За його словами, в культурі, одержимій вагою, програми, не орієнтовані на її зниження, повинні стати більш популярними. Втрата ваги не повинна бути основним критерієм для оцінки успіху корекції способу життя. Це особливо важливо, якщо взяти до уваги фізіологічні реалії ожиріння.

– Маса тіла – це надзвичайно успадкована риса, і втрата ваги пов’язана зі значними метаболічними змінами, які в кінцевому підсумку перешкоджають його підтримці на одному рівні, – упевнений Сіддхартха Ангаді зі Школи освіти і людського розвитку Університету Вірджинії.

Ожиріння пов’язане з низкою захворювань, включаючи серцево-судинні патології, діабет, рак, проблеми з кістками і суглобами. Але зміна ваги, що зазвичай називається дієтою йо-йо, також пов’язана з проблемами зі здоров’ям, включаючи втрату м’язової маси, ожиріння печінки і діабет.

Автори стверджують, що, зосереджуючись на фітнесі, а не на втраті ваги, люди можуть отримати велику користь від фізичних вправ, уникаючи ризиків, пов’язаних з циклічною зміною ваги.

Згідно з діючими принципами охорони здоров’я, дорослим рекомендується накопичувати 150-300 хвилин на тиждень фізичної активності середньої інтенсивності (інтенсивність еквівалентна ходьбі в звичайному або швидкому темпі) або 75-150 хвилин на тиждень фізичної активності високої інтенсивності (інтенсивність еквівалент бігу підтюпцем або бігу).

В огляді автори посилаються на недавнє дослідження, згідно з результатами якого ризик, пов’язаний з поліпшенням фізичної форми і фізичною активністю, виявився в рази нижче, ніж при звичайній навмисній втраті ваги, не пов’язаної з фізичними навантаженнями.